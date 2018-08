Muôn kiểu hạ nhiệt của người dân châu Âu trong đợt nắng nóng kỷ lục

Theo The Guardian, sóng nhiệt ở châu Âu vẫn chưa kết thúc và khiến nhiệt độ duy trì ở mức cao đối với nhiều khu vực. Ảnh: Các cụ già trong một viện dưỡng lão ở Bỉ đang cùng nhau ngâm chân trong chiếc bể nước để hạ nhiệt cơn nóng. Đợt nắng nóng kỷ lục khiến mọi người đổ xô đến các bãi biển. Ảnh: Bãi biển Dorset ở Weymouth, Anh kín đặc người. Hè này, lượng mưa tại nhiều khu vực ở London chỉ chiếm 6% so với bình thường. Nhiều bể chứa nước đều đã cạn khô. Ảnh: Một vài người đang bơi thuyền trên sông Thames ở Anh. Khách du lịch dù đang tận hưởng kỳ nghỉ hè cũng được khuyến cáo tránh ánh nắng trực tiếp trong những ngày nóng nhất và bảo vệ trẻ em khỏi thời tiết khắc nghiệt. Các chuyên gia dự đoán kỷ lục nhiệt độ cao nhất tại châu Âu (48 độ C ở Athens năm 1977) có thể bị phá vỡ trong tuần này. Ảnh: Khách du lịch phải sử dụng ô che nắng khi đi ngoài trời ở gần tháp Eifel. Chính phủ các nước đang nghĩ cách đối phó với nắng nóng và khuyên người dân uống nhiều nước, tránh tiếp xúc ánh nắng mặt trời trực tiếp. Ảnh: Một cậu bé đang chơi đùa dưới đài phun nước ở quảng trường Manezhnaya (Nga) Chú chó nhỏ đang "tranh thủ" dạo chơi ở bãi biển Norfolk (Anh) vào lúc sáng sớm. Trẻ em ở Hà Lan chơi đùa với tuyết nhân tạo để hạ nhiệt giữa ngày hè nắng nóng. Vài người tắm mình dưới vòi phun nước ở trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine để hạ nhiệt. Tại Italy, giới chức đã tuyên bố báo động đỏ tại phía bắc và trung tâm đất nước. Khu vực báo động bao gồm nhiều địa điểm du lịch. Ảnh: Du khách tìm cách "giảm nhiệt" tại đài phun nước ở Rome. Tại Đức, có ngày nhiệt độ lên tới gần 40 độ C, hạn hán diễn ra tại nhiều nơi. Ảnh: một người tham gia nhạc hội ngoài trời tại Wacken, tắm bùn để hạ nhiệt. Tại Tây Ban Nha, ngày 2/8 nhiệt độ chạm mức 40 độ C và dự kiến tiếp tục tăng. Felipe Anderson, cầu thủ West Ham, chống chọi với cái nóng sau buổi tập tại Áo. Tại Cộng hòa Séc, người dân tìm đến các con sông để làm mát khi nhiệt độ lên 32 độ C. Khách du lịch tìm cách "làm mát" dưới quạt phun sương tại Pompei, Italy. Nắng nóng không chừa một ai. Ảnh: chú khủ tại sở thú Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ được cho ăn hoa quả đông đá để "hạ nhiệt" cơn nóng. Thăm quan lâu đài băng cũng là một cách tránh nóng tuyệt vời. Ảnh chụp tại Thụy Sỹ. Hành khách đi tàu điện ngầm tại Paris (Pháp) thậm chí còn phải dùng chiếc quạt giấy để làm mát. Một thanh niên nhảy xuống hồ nước để "hạ nhiệt" giữa ngày hè nắng nóng ở Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. Tại Bồ Đào Nha, nhiệt độ cuối tuần này được dự báo có thể lên tới mức kỷ lục gần 50 độ C. Một gia đình cùng ra biển hạ nhiệt tại Anh. Tại Đức, xe chở nước chuyên dụng của cảnh sát được sử dụng để đối phó với hạn hán. Nông dân Đức đang yêu cầu chính phủ trợ cấp 1 tỷ USD để đối phó với hạn hán. Lính cứu hỏa mở vòi phun nước giúp đám đông "hạ nhiệt" trong thời tiết nắng nóng ở quảng trường St Peter. Hồ Geneva, Thụy Sỹ là một trong những nơi tránh nóng lý tưởng./.

