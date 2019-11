Mỹ: Bệnh viện ghép thận cho nhầm bệnh nhân do trùng tên

Vào tuần trước, các bác sĩ tại bệnh viện Virtua Our Lady of Lourdes tại Camden, New Jersey, Mỹ đã hoàn thành phẫu thuật ghép thận thành công cho một bệnh nhân 51 tuổi.

Sự cố hy hữu ghép thận cho nhầm bệnh nhân xảy ra bệnh viện Virtua Health do hai bệnh nhân có cùng tên và tuổi. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, một ngày sau cuộc phẫu, một nhân viên đã phát hiện ra bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân sai danh sách ưu tiên. Bệnh nhân đầu tiên được ghép thận này có thứ tự thấp hơn trong danh sách hiến tạng phù hợp để phẫu thuật.

Reginald Blaber, Phó Giám đốc kiêm trưởng khoa lâm sàng của bệnh viện Virtua Health, cho biết, vụ việc này “chưa từng có tiền lệ” tại bệnh viện và hiện đã có các giải pháp khắc phục để đảm bảo điều này sẽ không tái diễn lần nữa.

“Những sai sót với mức độ cao như vậy rất hiếm khi xảy ra. Việc xác minh rõ ràng thông tin bệnh nhân trước khi phẫu thuật sẽ ngăn ngừa sự cố xảy ra”, ông Reginald chia sẻ.

Giám đốc y tế và đội ngũ bác sĩ thực hiện cấy ghép thận của bệnh viện đã gửi lời xin lỗi tới bệnh nhân chưa được ghép thận. Bệnh viện Virtua Health cho biết, bệnh nhân này đã phẫu thuật ghép tạng thành công vào Chủ nhật 24/11./.