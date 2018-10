Ngỡ ngàng trước những hiện tượng thời tiết kỳ thú hiếm gặp

Cầu vồng Mặt Trăng: Hiện tượng này xảy ra khi ánh sáng của Mặt Trăng bị khúc xạ qua những giọt nước trong không khí. Hiện tượng cầu vồng Mặt Trăng thường xảy ra ở gần các thác nước vào những đêm trăng tròn. Tuy nhiên, cầu vồng không đủ sáng để có thể nhìn bằng mắt thường mà chỉ có thể quan sát được qua những bức ảnh được phơi sáng lâu. Cầu vồng sương: Còn được biết với tên gọi cầu vồng mây, cầu vồng trắng hoặc cầu vồng ma, cầu vồng sương được tạo nên khi mặt trời nằm ở góc thấp và ánh sáng xuyên qua những giọt sương. Những cầu vồng sương thường có màu trắng hoặc không có màu bởi những giọt nước trong sương rất nhỏ và không thể phản chiếu ánh sáng. Chúng được hình thành ngược với hướng của Mặt Trời. Chớp xanh: Chớp xanh là hiện tượng một điểm sáng nhỏ màu xanh lục xuất hiện khi bình minh hoặc hoàng hôn trong khoảng 1 - 2 giây. Hiện tượng chớp xanh xảy ra khi ánh sáng bị bẻ cong do khúc xạ và khi ấy, không khí đóng vai trò như một lăng kính tách ánh sáng thành nhiều màu khác nhau. Cầu vồng lửa: Hiện tượng kì thú này xuất hiện khi mặt trời mọc ở góc 58 độ so với đường chân trời. Ánh sáng mặt trời xuyên qua những tinh thể băng phẳng, hình lục giác tạo thành những màu sắc cầu vồng Quầng mặt trời: Vòng tròn quanh mặt trời, hay còn gọi là quầng mặt trời, là hiện tượng thời tiết khá phổ biến khi những tinh thể băng ở độ cao đủ lớn và ánh sáng khúc xạ qua. Đôi khi, 2 hoặc một vài điểm sáng sẽ xuất hiện quanh mặt trời. Hiện tượng này cũng có thể xuất hiện quanh mặt trăng hoặc quanh những hành tinh sáng hơn như sao Kim. Gió Katabatic: Đây là loại gió thổi từ trên cao xuống và còn được biết với tên gọi gió mùa thu. Bụi kim cương: Đây là một hiện tượng khi những đám mây ở gần mặt đất chứa các tinh thể băng rơi trong không khí với tốc độ rất chậm. Hiện tượng độc đáo này thường xảy ra khi nhiệt độ giảm xuống dưới nhiệt độ đóng băng. Cột sáng mặt trời: Những cột sáng này thường xuất hiện khi ánh sáng mặt trời phản chiếu lên những tầng khác nhau của các tinh thể băng trong không khí. Mây tầng tích: Những đám mây này còn được gọi là mây lửa, hình thành khi khí nóng từ mặt đất tăng cao đột ngột. Nhìn chung, mây tầng tích thường xảy ra trong các vụ núi lửa phun trào hoặc cháy rừng và thỉnh thoảng là do các hoạt động công nghiệp. Lốc xoáy lửa: Hiện tượng này xảy ra khi một lốc xoáy di chuyển quá gần một trận cháy rừng. Động đất và dông cũng có thể gây nên lốc xoáy lửa. Trăng đổi màu: Hiện tượng thú vị này khiến mặt trăng chuyển sang màu đỏ, xanh da trời hoặc cam. Mây dạ quang: Những đám mây này hình thành ở trên cao khi hơi nước và bụi tiếp xúc với nhau ở nhiệt độ vô cùng lạnh. Hiện tượng thời tiết kỳ thú này có thể quan sát được khi mặt trời nằm dưới đường chân trời. Ảo ảnh: Ảo ảnh xảy ra khi ánh sáng được khúc xạ và tạo nên hình ảnh ảo của các vật thể và bầu trời. Sét Sprite: Hiện tượng phóng điện này xuất hiện với những hình dạng khác nhau khi thời tiết dông tố và thường kéo dài chưa tới 1 giây khiến chúng rất khó phát hiện và khó có thể chụp lại ảnh. Vành đai sao Kim: Vành đai này có màu xanh dương của Trái Đất với một dải màu hồng phía trên, có thể quan sát vào buổi sáng cũng như buổi tối./

