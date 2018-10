Những bức ảnh bí ẩn và rùng rợn chưa có lời giải đáp

Quái vật đảo Hook: Năm 1964, nhiếp ảnh gia người Pháp Robert Serec đã chụp được bức ảnh về một vật gì đó giống như một con rắn khổng lồ trên biển Queensland, Australia. Một số người cho rằng đó có thể là một tấm vải nhựa hay thứ gì đó tương tự vậy nhưng hiện vẫn chưa có lời giải thích xác thực nào về tấm ảnh kỳ lạ này. Ánh sáng Hessdalen: Từ những năm 1940, hiện tượng những tia sáng kỳ lạ xuất hiện ở thung lũng Hessdalen, Na Uy. Mặc dù đã có nhiều cuộc nghiên cứu được tiến hành và vô số các giả thuyết được đưa ra nhưng vẫn chưa ai tìm được nguyên nhân tạo ra những luồng ánh sáng lạ lùng này. Ảnh gia đình Cooper: Trở lại những năm 1950, khi gia đình Cooper chuyển nhà đến Texas, họ đã chụp một tấm ảnh và sau khi rửa ảnh, người ta thấy rõ bóng một người treo ngược trên trần nhà. Du hành thời gian: Trong một bức ảnh quảng bá phim của Charlie Chaplin năm 1928, có một người phụ nữ lọt vào khung hình dường như đang nói chuyện điện thoại di động. Tuy nhiên, điều lạ lùng là vào những năm 1920, điện thoại di động chưa hề được phát minh. Tai nạn hồ Falcon: Năm 1967, Stefan Michalak bắt gặp một vật thể bay không xác định gần hồ Falcon, Canada. Khi Michalak gần chạm vào nó thì vật thể đó bất ngờ bay lên và đập vào lưng anh. Ống xả của vật thể đó khiến Michalak bị bỏng và sau tai nạn đó, anh bị nhiễm phóng xạ và trở nên ốm yếu. Những vòng tròn bí ẩn này xuất hiện ở các bãi cỏ khô ở khu vực phía tây của Nam Phi với đường kính dao động từ 2 - 15m. Nguồn gốc của chúng vẫn là một câu hỏi và thậm chí cho đến giờ các nhà khoa học cũng không rõ liệu ai hoặc cái gì đã tạo nên chúng. Nhà du hành vũ trụ Solway Firth: Một trong những bức ảnh bí ẩn nổi tiếng nhất thế giới là bức ảnh do Jim Templeton chụp gần Solway Firth tại Cumbria, Anh năm 1964. Phía sau con gái của Templeton là sự xuất hiện của một vật thể trông giống như một nhà du hành vũ trụ trong khi Templeton khẳng định rằng anh không nhìn thấy ai khác khi chụp bức ảnh này. Kim tự tháp trên Mặt Trăng: Hình ảnh này được tàu vũ trụ Apollo 17 ghi lại vào tháng 12/1972 trong chuyến thám hiểm Mặt Trăng gần khu vực được biết tới là Geophone Rock. Bức ảnh cho thấy một vật thể nào đó có cấu trúc giống như một kim tự tháp. NASA chưa bao giờ công bố về sự thực đằng sau bức ảnh này khiến nhiều người đồn đoán rằng có thể họ đang muốn che giấu một điều gì đó trên Mặt Trăng. Khi Rev. Ralph Hardy chụp bức ảnh này năm 1966, ông chỉ muốn ghi lại kiến trúc tinh tế của chiếc cầu thang ở Queen's House trong Bảo tàng Hải quân Quốc gia tại Greenwich, Anh. Tuy nhiên, bức ảnh sau khi rửa cho thấy bóng một người đang leo lên cầu thang. Tháng 3/1997, hàng nghìn người đã nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ với những miêu tả khác nhau ở Phoenix, bang Arizona, Mỹ. Dù các chuyên gia đã đưa ra một vài giả thuyết lý giải cho hiện tượng khác thường này nhưng đến nay, vẫn không rõ hàng nghìn người này đã thực sự nhìn thấy gì ngày hôm đó. Bức ảnh trong dịp cây cầu South Fork được mở lại ở Gold Bridge, British Columbia năm 1941 cho thấy một chàng trai với trang phục và chiếc kính râm rất hiện đại, vốn không phải phong cách của con người thời đó. Chiếc máy ảnh trong tay chàng trai cũng được cho là quá hiện đại so với thời điểm bức ảnh này được chụp. Quý cô Babushka là biệt danh cho một phụ nữ xuất hiện trong vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963. Người phụ nữ bí ẩn này đã đứng cầm chiếc máy quay ghi lại cảnh tượng Tổng thống Mỹ bị ám sát nhưng đến giờ người ta vẫn chưa tìm ra danh tính của quý cô Babushka và cuộn phim mà cô quay được. Tháng 12/1924, James Courtney và Michael Meehan, hai thủy thủ trên tàu S.S. Watertown thiệt mạng trong một vụ rò rỉ gas. Các thủy thủ đoàn đã thủy táng họ, nhưng điều kỳ lạ là khuôn mặt họ vẫn xuất hiện trên mặt nước nhiều ngày sau đó và thuyền trưởng của con tàu đã yêu cầu chụp lại hình ảnh này. Tháng 5/1947, cô gái 23 tuổi Evelyn McHale đã nhảy từ tòa nhà Empire State ở New York và rơi xuống một chiếc ô tô đậu bên dưới. Robert Wiles là người đã chụp lại bức ảnh này chỉ vài phút sau khi McHale tự tử nhưng điều kỳ lạ là cơ thể của cô vẫn còn nguyên vẹn dù cô rơi xuống từ tầng 86 của tòa nhà. Đây là một trong những bức ảnh mới nhìn thì có vẻ bình thường nhưng điều ám ảnh là sự xuất hiện của một bàn tay giơ ngón cái lên bên cạnh cậu bé mặc áo đen. Các cậu bé trong ảnh đều khẳng định không rõ bàn tay giơ ngón cái bí ẩn ấy từ đâu ra./.

