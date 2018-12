Những bức ảnh động vật hoang dã được khán giả bình chọn năm 2018

"Đỏ, Bạc và Đen." Nhiếp ảnh gia người Mỹ Tin Man Lee đủ may mắn để bắt gặp một “băng đảng” sói ở bang Washington, Mỹ với 3 chú cáo đỏ, đen và bạc. Sau nhiều ngày chờ đợi thời tiết thuận lợi, cuối cùng Tin cũng bắt được khoảnh khắc này. "Ba vua", bức ảnh chụp 3 chú chim cánh cụt ở bờ biển quần đảo Falkland khi mặt trời vừa lên. Tác giả: Wim Van Den Heever, Nam Phi. "Tình anh em" của David Lloyd, New Zealand. Bức ảnh chụp hai chú sư tử đang chào nhau bằng cách cọ vào khuôn mặt của nhau khoảng 30 giây. Hầu hết mọi người chưa bao giờ có cơ hội bắt gặp khoảnh khắc như thế này của các loài động vật hoang dã. Vào một buổi sáng oi bức ở Chitake Springs, Công viên quốc gia Mana Pools ở Zimbabwe, Nhiếp ảnh gia Federico Veronesi, Kenya bắt gặp một con sư tử già nua đang "mai phục" ở bên bờ sông, chờ các con vật khác đi ngang qua đây để "tóm mồi". Bức ảnh chụp chú đười ươi đang nằm nghỉ của David Lloyd. Chú đười ươi mở to mắt nhìn David một cách tò mò khi thấy nhiếp ảnh gia này xuất hiện trong khu rừng ở Nam Bwindi, Uganda. Matthew Maran ở Anh đã bắt gặp vài chú cáo đi "lang thang" gần nhà của anh ở London từ hơn 1 năm nay và đã vẽ hình 1 chú cáo lên tường để có thể chụp lại khoảnh khắc "cáo gặp cáo" này. "Bức chân dung gia đình" nhà cú mèo của tác giả Connor Stefanison, Canada. Bức ảnh chụp kiểu macro cận cảnh một con hến ở Biển Đỏ của tác giả David Barrio, Tây Ban Nha. Bức ảnh bắt được khoảnh khắc "bẽn lẽn"của một chú cá hề này là của tác giả Pedro Carrillo, Tây Ban Nha, "Chú hải ly mồ côi" của tác giả Suzzi Exzterhas, Mỹ. Chú hải ly mới 1 tháng tuổi này đã được đưa về trung tâm động vật hoang dã Sarvey, Washington. Franco Banfi đang lặn tự do ở biển Caribbe, ngoài khơi Dominica thì chứng kiến cảnh con cá nhà táng đực đang cố theo đuổi con cái, nhưng không may là "cô nàng" lại quay đuôi bỏ đi mất. Khi ánh nắng mặt trời chiếu qua khe hở sẽ tạo nên một "dòng thác ánh sáng" mê hồn như thế này. Bức ảnh do Eduardo Blanco Mendizabal chụp ở La Foradada, Catalonia, Tây Ban Nha. Không hề sợ trời tuyết, chú sóc này "nhảy" tới ngay trước mặt Audren Morel khi nhiếp ảnh gia này đang chụp ảnh chim ở làng Jura village, nước Pháp. Quá ấn tượng, Audren đã quay sang chụp luôn chú sóc này. "Băng và nước". Audun Lie Dahl, Na Uy, đã chụp lại được cảnh dòng nước chảy từ những khe nhỏ của bề mặt đã đóng băng xuống một hồ nước, nhưng đã bị đóng băng ở lưng chừng. Justin Hofman, người Mỹ cho biết, anh cảm thấy vô cùng đau lòng khi bắt gặp chú gấu trắng bắc cực "suy dinh dưỡng" vì đói ăn này ở cực Bắc Canada. 3 chú chó tranh nhau một món đồ chơi. Tác giả Bence Mate, Hungary. Cuộc chạm trán bất ngờ. Cristobal Serrano đã bắt gặp chú hải cẩu Nam Cực này một cách vô cùng tình cờ ở ngoài khơi đảo Cuverville, và tất nhiên anh không bỏ lỡ cơ hội chụp lại khoảnh khắc này. Khi dơi thức giấc, của tác giả Antonio Leiva Sanchez. Với điều kiện ánh sáng hoàn hảo, Christian Vizl đã chụp lại chân dung đen trắng của một chú cá nhám ở ngoài khơi Bimini ở Bahamas. "Buồn ngủ" của tác giả Tony Wu. Bức ảnh chụp cảnh chú cá voi lưng gù đang lơ lửng giữa dòng nước ở Vava'u, Tonga, có vẻ như đang thả mình vào giấc ngủ. "Thế giới khác" của tác giả Franco Banfi. Một đàn ca đuối đang ăn các sinh vật phù du trong đêm ở ngoài khơi đảo Espíritu Santo, Baja California. Franco đã dùng đèn dưới nước từ trên thuyền để có thể chụp được hình ảnh như ở "thế giới khác" này. Chú chim mỏ cứng này có chiếc mỏ độc nhất vô nhị, có thể sắc như chiếc hái cắt cỏ. Bức ảnh của Rob Blanken, Hà Lan. "Quyết không khoan nhượng". Bức ảnh của Konstantin Shatenev chụp lại khoảnh khắc 2 chú đại bàng biển cùng bắt 1 con cá từ một hồ băng ở Hokkaido, Nhật Bản và quyết không nhường lại con mồi của mình./.

