Những cuốn sách dự báo trước tương lai chính xác đến khó tin

Tiểu thuyết "The Eyes of Darkness" (tạm dịch là "Đôi mắt của bóng tối") của nhà văn Dean Koontz năm 1981 đã nhắc đến một loại virus chết người được sử dụng trong chiến tranh sinh học. Mặc dù cuốn tiểu thuyết này chỉ là sản phẩm của trí tượng tượng nhưng nó vẫn khiến nhiều người không khỏi "lạnh sống lưng".

Jonathan Swift đã viết trong cuốn sách "Gulliver's Travels" (tạm dịch là "Gulliver du ký") năm 1735 rằng sao Hỏa có 2 vệ tinh và sự thật này đã được chứng minh 142 năm sau đó.

Cuốn sách kinh điển "20.000 Leagues Under the Sea" (tạm dịch là "Hai vạn dặm dưới đáy biển") của nhà văn Jules Verne đã đề cập đến việc sử dụng tàu ngầm dưới biển chạy bằng điện. 90 năm sau, vào những năm 1960, tàu điện ngầm dưới biển đã trở thành sự thực.

Thẻ tín dụng được dự đoán vào thời điểm 62 năm trước khi nó được phát minh năm 1950. Trong cuốn sách "Looking Backwards" (tạm dịch là "Nhìn lại phía sau") của Edward Bellamy năm 1888, tác giả đã viết về việc sử dụng loại thẻ này.

Năm 1865, Jules Verne đã viết trong cuốn sách "From the Earth to the Moon" (tạm dịch là "Từ Trái Đất tới Mặt Trăng") về phi thuyền chạy bằng năng lượng mặt trời được sử dụng để đi vào không gian. Năm 2010, tức là 145 năm sau, phi thuyến chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên là IKAROS đã được sử dụng.

Việc dùng máy bay để viết chữ trên bầu trời lần đầu tiên được Jules Verne nghĩ tới trong cuốn tiểu thuyết "In The Year 2889" (tạm dịch là "Vào năm 2889") xuất bản năm 1889 của ông. Dù vậy, chỉ tới 25 năm sau, điều này đã trở thành sự thật tại một buổi triển lãm hàng không ở San Francisco.

Năm 1899, H.G.Wells đã viết trong cuốn sách "The Sleeper Wakes" (tạm dịch là "Thức dậy") về những cánh cửa tự động. Sau đó, những cánh cửa này đã thực sự ra đời vào năm 1960.

Năm 1903, trong cuốn sách "The Land Ironclads" (tạm dịch là "Tàu bọc thép trên cạn"), H.G.Wells đã viết về những chiếc xe tăng và sau 13 năm, phương tiện quân sự này đã được sử dụng trong Thế chiến I.

"The Achievements of Luther Trant" (tạm dịch là "Thành tựu của Luther Trant") là một cuốn sách xuất bản năm 1910 của Edwin Balmer và William MacHarg - một tác phẩm có nhắc đến máy phát hiện nói dối. 14 năm sau, năm 1924, chiếc máy nói dối đầu tiên đã được sử dụng.

Hugo Gernsback đã viết một cuốn sách năm 1911 có tên là "Ralph 124C 41+" và đề cập đến việc sử dụng năng lượng mặt trời. 67 năm sau, năm 1978, các thiết bị tính toán chạy bằng năng lượng mặt trời đầu tiên đã được phát minh.

Trong cuốn tiểu thuyết "The World Set Free" (tạm dịch là "Thế giới tự do") năm 1914, nhà văn H.G. Wells đã dự đoán về việc sử dụng bom nguyên tử. Năm 1945, tức là 31 năm sau, quả bom nguyên tử đầu tiên đã thả xuống Nhật Bản gây nên những hậu quả vô cùng thảm khốc.

Cuốn "The City and the Stars" (tạm dịch là "Thành phố và những vì sao") của Arthur C. Clarke được xuất bản năm 1956 đã nói về những trò chơi thực tế ảo. 10 năm sau, năm 1966, trò chơi thực tế ảo đầu tiên đã được phát hành.

Trong cuốn sách "From the Earth to the Moon" (tạm dịch là "Từ Trái Đất tới Mặt Trăng"), Jules Verne đã miêu tả chính xác đến khó tin về hành trình tới Mặt Trăng. Năm 1969, tức là khoảng 104 năm sau, sự kiện này đã diễn ra đúng như dự đoán của tác giả.