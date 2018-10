Nín thở trước vẻ đẹp của những bức ảnh thiên văn ấn tượng nhất năm 2018

Bức ảnh "Transport the Soul" của tác giả Brad Goldpaint là tác phẩm đoạt giải nhất Cuộc thi ảnh Thiên văn năm 2018. Thiên Hà Tiên Nữ, Mặt Trăng, Dải Ngân Hà và bóng dáng một người đang chụp ảnh đã tạo nên khung cảnh bầu trời đêm yên bình mà đẹp đến ngỡ ngàng ở Utah, Mỹ. Tình trạng ô nhiễm ánh sáng ở các thành phố lớn khiến người ta không còn cảm nhận được vẻ đẹp của ánh sáng tự nhiên. Đó là lý do mà Andrew Whyte đã chụp bức ảnh "Living Space" này như một cách để lưu giữ khoảnh khắc ấn tượng của một đêm đầy sao. Bức ảnh mang tên "Me versus the Galaxy" của nhiếp ảnh gia Mark Mc Neil đã ghi lại hình ảnh con người đứng giữa thiên nhiên rộng lớn cùng với thiên hà Tiên Nữ và Dải Ngân Hà tuyệt đẹp. Nhiệt độ ngoài trời khi nhiếp ảnh gia chụp bức ảnh này là - 4 độ C. Mark đã đến từ 23h nhưng phải chờ đến 2h30 phút mới có thể chụp lại vì khi ấy, những vì sao mới trông thấy rõ hơn. Dưới bầu trời đêm Namibia, nhiếp ảnh gia Mario Cogo đã dành 6 giờ phơi sáng để chụp được bức ảnh thiên văn ấn tượng này. Nằm cách chòm sao Nhân Mã khoảng 5.900 năm ánh sáng về phía nam, tinh vân tuyệt đẹp này được biết tới với tên gọi Lambda Centauri Nebula. Đây là một trong số các bức ảnh được đánh giá cao trong hạng mục Sao và Tinh vân của nhiếp ảnh gia Rolf Wahl Olsen. Đây là bức ảnh đạt giải nhất hạng mục Mặt Trời của tác giả Nicolas Lefaudeux mang tên "Sun King, Little King and God of War". AR2673 là một vết đen lớn trên Mặt Trời được hình thành năm 2017. Nhiếp ảnh gia Haiyang Zong là tác giả của bức ảnh AR2673 độc đáo này. Tác phẩm Circumpolar của Ferenc Szémár ghi lại hình ảnh khung cảnh một ngày mùa đông lạnh giá khi sương mù như một lớp chăn mỏng phủ lên vạn vật. Bức ảnh chiến thắng trong hạng mục Mặt Trăng của tác giả Jordi Delpeix Borrell giúp tiết lộ nhiều thông tin thú vị về đặc điểm đất, vốn hầu như khó có thể kiểm tra được trên Mặt Trăng. Ngày 31/1/2018, nhân sự kiện nguyệt thực toàn phần, nhiếp ảnh gia Chuanjin Su đã phơi sáng 4 giờ để chụp được bức ảnh "Eclipsed Moon Trail". Bức ảnh đã cho thấy sự thay đổi màu sắc của Mặt Trăng và của ánh sáng trước, trong và sau khi hiện tượng thiên văn này xảy ra. Earth Shine là tác phẩm đạt vị trí thứ 2 và được đánh giá cao trong hạng mục Mặt Trăng của nhiếp ảnh gia Peter Ward. Một khoảnh khắc độc đáo của Mặt Trăng trong bức ảnh "From the Dark Side" được ban giám khảo đánh giá cao của tác giả László Francsics đến từ Hungary. Tác phẩm chụp cực quang của nhiếp ảnh gia Nicolas Lefaudeux ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp của hiện tượng thiên nhiên này ở Sirkka, Phần Lan. Điều kiện thời tiết để chụp bức ảnh này không hề lý tưởng do Mặt Trăng quá sáng, nhưng nhiếp ảnh gia Mikkel Beiter đã xoay xở để ghi lại hình ảnh cực quang vô cùng ấn tượng ở Na Uy với một hồ nước nhỏ đóng vai trò như là tiền cảnh. Thiên hà xoắn NGC 3521 cách 26 triệu năm ánh sáng trong chòm sao Sư Tử có kết cấu phức tạp. Để chụp được bức ảnh "NGC 3521, Mysterious Galaxy", tác giả Steven Mohr đã mất khoảng 20,5 giờ phơi sáng và thu thập dữ liệu bằng nhiều loại bộ lọc khác nhau. Bức ảnh "From Mirach" của Raul Villaverde Fraile cho thấy hai thiên hà Messier 31 và Messier 33 xuất hiện đồng thời ở hai phía của sao Mirach. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy 2 thiên hà vệ tinh nhỏ hơn của M31, M32 và M110. Một bức ảnh ấn tượng của sao Kim mang tên "The Grace of Venus" của tác giả Martin Lewis. Vào một buổi sáng trước khi đến trường, Fabian Dalpiaz, 15 tuổi đã quyết định ra ngoài và chụp một vài tấm ảnh. Cậu bé đã tình cờ ghi lại được hình ảnh một ngôi sao băng vụt qua bầu trời mùa thu ở Dolomites, Italy. Kết thúc những ngày âm u, nhiếp ảnh gia 8 tuổi Casper Kentish cuối cùng đã có cơ hội sử dụng món quà sinh nhật của mình - một chiếc kính thiên văn mới. Những đám mây trôi rất nhanh nên cậu bé không có nhiều thời gian để chụp được Mặt Trăng. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của ông nội, Casper Kentish đã chụp được bức ảnh tuyệt vời và đậm chất nghệ thuật này. Một bức ảnh Dải Ngân Hà ấn tượng mang tên "Galaxy Curtain Call Performance" của nhiếp ảnh gia Tianhong Li. Ở Hong Kong, các khu phố với nhiều tòa nhà san sát nhau và vô số đèn điện đã gây nên tình trạng ô nhiễm ánh sáng nghiêm trọng. Chỉ đến nửa đêm, người ta mới có thể quan sát được một vài ngôi sao trong những tối trời trong. Bức ảnh trên mang tên “City Lights” được tác giả Wing Ka Ho chụp ở Quarry Bay, Hong Kong. Bức ảnh "Hybrid Solar Eclipse 2" của nhiếp ảnh gia Eugen Kamenew đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt diệu của hiện tượng nhật thực ở thung lũng Rift, phía bắc Kenya./.

