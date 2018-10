Phát hiện hàng loạt tàu cổ chìm dưới đáy biển Hy Lạp

Các nhà khảo cổ học mới đây đã phát hiện ít nhất 58 con tàu cổ bị đắm cùng với nhiều cổ vật ở một nghĩa địa tàu biển ngoài khơi Hy Lạp. Ảnh: Những chiếc vò 2 quai tại khu vực tàu đắm. Các xác tàu này được tìm thấy trong khu vực thuộc quần đảo nhỏ Fournoi, phía đông Aegean. Ảnh: Giám đốc kỹ thuật Dự án Khảo sát Furnoi, Markos Garras, lặn xuống đáy biển và mang một chiếc vò 2 quai tìm thấy ở khu vực Fournoi lên. Các thành viên trên tàu đang kéo chiếc vò được vớt dưới đáy biển lên. Cận cảnh chiếc vò vừa được vớt từ dưới đáy biển lên. Nhà khảo cổ học Angelos Tsompanidis thuộc Dự án khảo sát Fournoi đang lặn ở khu vực phát hiện xác tàu đắm. Các chuyên gia cho rằng những con tàu đắm ở khu vực Fournoi khiến họ nghĩ rằng những con tàu chở đầy hàng hóa đi qua biển Aegean, Địa Trung Hải và Biển Đen đã gặp phải cơn bão bất ngờ và bị đắm do va phải đá trong khu vực. Ảnh: Các nhà khảo cổ đang xem xét chiếc vò vừa được vớt lên. Việc phát hiện một loạt xác tàu đắm ở Fournoi là một trong những phát hiện quan trọng, có thể giúp tìm hiểu về tuyến giao thương đường biển trên Địa Trung Hải thời cổ đại. Ảnh: Các thành viên dự án khảo sát Fournoi trên thuyền phao trước khi lặn xuống đáy biển. Khi nhóm khảo cổ và chuyên gia quốc tế bắt đầu cuộc khảo sát dưới đáy biển Fournoi năm 2015, họ mới chỉ phát hiện 22 con tàu đắm. Với phát hiện mới, số con tàu lên tới 58 và có thể con số vẫn chưa dừng lại. Hai thành viên của nhóm khảo sát chuẩn bị trước khi lặn xuống nước. Các chuyên gia cho rằng, thời tiết xấu có thể là lý do khiến nhiều con tàu bị chìm ở cùng khu vực. Khu vực này thường xảy ra những cơn bão bất ngờ và đáng sợ, trong khi xung quan có nhiều vách đá, khiến các con tàu khó di chuyển an toàn. Các thành viên Dự án khảo sát Fournoi đang mang chiếc vò từ con tàu đắm. Những con tàu đắm cùng những gì được chở trên tàu có thể giúp họ tìm hiểu về loại hàng hóa được vận chuyển trên tuyến đường từ Biển Đen, Hy Lạp, Asia Minor, Italy, Tây Ban Nha, Sicily, Síp, Levant, Ai Cập và Bắc Phi. Khu vực quần đảo nhỏ Fournoi được xem là bãi tập kết xác tàu cổ bị đắm lớn nhất được phát hiện dưới đáy biển Aegean và thậm chí là có thể là cả Địa Trung Hải cho tới thời điểm hiện tại. Nhóm đã vớt khoảng 300 cổ vật từ những con tàu đắm, đặc biệt là những chiếc vò như thế này. Theo các nhà nghiên cứu, những chiếc vò thường được sử dụng để vận chuyển chất lỏng, vì thế hàng hóa được vận chuyển chủ tế là rượu, dầu, nước mắm, và có thể là mật ong. Nước mắm từ Biển Đen thời xưa là loại hàng hóa xa xỉ. Nhiều chiếc vò được bảo tồn khá tốt. Theo các nhà khảo cổ, thông thường khi ở độ dâu 40m dưới mặt nước biển, các mảnh vỡ sẽ được bảo tồn khá tốt. Những vật được phát hiện ở Fuornoi thậm chí ở độ sâu tới 60m dưới mặt nước biển Các thành viên trong dự án khảo sát Fournoi họp bàn sau một buổi khảosát. Theo thành viên nhóm khảo sát Fournoi, những con tàu đắm được tìm thấy có niên đại rải rác từ thời Hy Lạp cổ đại đến đầu thế kỷ 20, trong đó chủ yếu là thời Hy Lạp, La Mã và Byzantine. Hiện nhóm này đang muốn thành lập một trung tâm cổ vật dưới nước cùng một bảo tàng địa phương cho những phát hiện của mình. Fournoi là quẩn đảo gồm 20 đảo, đá nhỏ, nằm giữa các quần đảo lớn hơn như Ikaria, Patmos và Samos. Dân số ở quần đảo Fournoi chưa tới 1500 người và tập trung chủ yếu trên đảo chính của Fournoi. Ảnh: Một thành viên của nhóm khảo sát Fournoi đang chuẩn bị đồ trước khi lặn xuống đáy biển./.

