Phi hành đoàn Thần Châu-21 thu hoạch “cà chua không gian”

Phi hành đoàn tàu Thần Châu-21 mới đây đã thu hoạch những quả cà chua bi chín sau khi trồng hơn 3 tháng trên trạm vũ trụ.

Trong một video phát trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hồi tháng 2 vừa qua, phi hành gia Trương Hồng Chương khi giới thiệu về những cây cà chua này gọi đây là “góc chữa lành” của trạm vũ trụ Thiên Cung.

Anh cho biết: “Thiết bị trồng cà chua trong không gian này sử dụng phương pháp khí canh, do một nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Phi hành gia Trung Quốc phát triển. Bằng cách phun sương hơi nước, hệ thống giúp cải thiện đáng kể việc sử dụng nước. Ngoài ra, quang phổ LED được thiết kế đặc biệt giúp tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng".

Hình ảnh phi hành đoàn Thần Châu-21 trồng cà chua chụp từ trạm vũ trụ

Thiết bị được ví như một “vườn rau không gian” này được đưa lên trạm vũ trụ vào tháng 7/2025 trên tàu chở hàng Thiên Châu-9, nhằm mục đích kiểm chứng các công nghệ then chốt cho việc trồng cây bằng phương pháp phun sương trong điều kiện vi trọng lực.

Theo truyền thông Trung Quốc, các loài thực vật trong không gian không chỉ cung cấp thức ăn, oxy và nước sạch, mà còn giúp hấp thụ carbon dioxide, thanh lọc môi trường và giảm bớt căng thẳng tâm lý cho các phi hành gia.

Trong giai đoạn tiếp theo, phi hành đoàn sẽ tiếp tục tiến hành các thí nghiệm canh tác khí canh trên lúa mì, cà rốt và các loại cây thuốc có thể ăn được, để kiểm chứng công nghệ, mở rộng phạm vi cây trồng và khả năng kỹ thuật cho canh tác trong không gian.

Dữ liệu thu thập được sẽ cung cấp thông tin cho các sứ mệnh không gian dài hạn trong tương lai, nơi hệ thống duy trì sự sống tái tạo sinh học được đánh giá là sẽ đóng vai trò thiết yếu.