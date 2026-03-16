中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phi hành đoàn Thần Châu-21 thu hoạch “cà chua không gian”

Thứ Hai, 10:25, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phi hành đoàn Thần Châu-21 của Trung Quốc mới đây đã thu hoạch một đợt cà chua bi trồng trên trạm vũ trụ bằng hệ thống canh tác khí canh. Trong thời gian tới, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều loại cây khác được trồng theo phương pháp này.

Phi hành đoàn tàu Thần Châu-21 mới đây đã thu hoạch những quả cà chua bi chín sau khi trồng hơn 3 tháng trên trạm vũ trụ.

Trong một video phát trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hồi tháng 2 vừa qua, phi hành gia Trương Hồng Chương khi giới thiệu về những cây cà chua này gọi đây là “góc chữa lành” của trạm vũ trụ Thiên Cung.

Anh cho biết: “Thiết bị trồng cà chua trong không gian này sử dụng phương pháp khí canh, do một nhóm nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu và Huấn luyện Phi hành gia Trung Quốc phát triển. Bằng cách phun sương hơi nước, hệ thống giúp cải thiện đáng kể việc sử dụng nước. Ngoài ra, quang phổ LED được thiết kế đặc biệt giúp tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng".

phi hanh doan than chau-21 thu hoach ca chua khong gian hinh anh 1
Hình ảnh phi hành đoàn Thần Châu-21 trồng cà chua chụp từ trạm vũ trụ

Thiết bị được ví như một “vườn rau không gian” này được đưa lên trạm vũ trụ vào tháng 7/2025 trên tàu chở hàng Thiên Châu-9, nhằm mục đích kiểm chứng các công nghệ then chốt cho việc trồng cây bằng phương pháp phun sương trong điều kiện vi trọng lực.

Theo truyền thông Trung Quốc, các loài thực vật trong không gian không chỉ cung cấp thức ăn, oxy và nước sạch, mà còn giúp hấp thụ carbon dioxide, thanh lọc môi trường và giảm bớt căng thẳng tâm lý cho các phi hành gia.

Trong giai đoạn tiếp theo, phi hành đoàn sẽ tiếp tục tiến hành các thí nghiệm canh tác khí canh trên lúa mì, cà rốt và các loại cây thuốc có thể ăn được, để kiểm chứng công nghệ, mở rộng phạm vi cây trồng và khả năng kỹ thuật cho canh tác trong không gian.

Dữ liệu thu thập được sẽ cung cấp thông tin cho các sứ mệnh không gian dài hạn trong tương lai, nơi hệ thống duy trì sự sống tái tạo sinh học được đánh giá là sẽ đóng vai trò thiết yếu.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Tag: cà chua phi hành đoàn thần châu trung quốc khám phá không gian
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng
Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Philippines đã triển khai một loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, trong đó, các cơ quan nhà nước tạm thời áp dụng chế độ làm việc 4 ngày một tuần.

Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng

Philippines áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày để tiết kiệm năng lượng

VOV.VN - Chính phủ Philippines đã triển khai một loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, trong đó, các cơ quan nhà nước tạm thời áp dụng chế độ làm việc 4 ngày một tuần.

Chuyên gia Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm teo não bộ của trẻ em
Chuyên gia Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm teo não bộ của trẻ em

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy vậy, các chuyên gia Australia cảnh báo nếu trẻ em lạm dụng AI mà không tự suy nghĩ thì có nguy cơ bị teo não bộ.

Chuyên gia Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm teo não bộ của trẻ em

Chuyên gia Australia cảnh báo trí tuệ nhân tạo làm teo não bộ của trẻ em

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Tuy vậy, các chuyên gia Australia cảnh báo nếu trẻ em lạm dụng AI mà không tự suy nghĩ thì có nguy cơ bị teo não bộ.

Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ
Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ

VOV.VN - Một doanh nghiệp sản xuất rượu của Nhật Bản cho biết đã tiến hành thử nghiệm và thành công trong việc chế tạo men rượu gạo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ

Nhật Bản ủ thành công men rượu Sake trên không gian vũ trụ

VOV.VN - Một doanh nghiệp sản xuất rượu của Nhật Bản cho biết đã tiến hành thử nghiệm và thành công trong việc chế tạo men rượu gạo trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ