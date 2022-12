Rộn ràng không khí Giáng sinh và Năm mới tại Ai Cập

Dù chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, khủng hoảng năng lượng, khủng hoảng lương thực toàn cầu nhưng người dân Ai Cập vẫn tưng bừng chào đón năm 2023 với hy vọng sẽ vượt qua khó khăn, đời sống kinh tế xã hội khởi sắc và phát triển hơn.

Nhiều người thích thú sếp hàng chụp ảnh cùng ông già Noel.

Dù là quốc gia Hồi giáo nhưng không khí chào đón năm mới và Giáng sinh ở Ai Cập đã bắt đầu từ đầu tháng 12. Nhiều đường phố, cửa hàng và trung tâm thương mại đã trang trí cây thông Noel, bóng bay, đèn lấp lánh, đồ trang trí Giáng sinh với các màu chủ đạo như xanh, đỏ, trắng tạo trong không khí vui tươi và ấm áp. Nếu như các nước phương Tây mừng lễ Giáng sinh vào ngày 25/12 hàng năm thì người Cơ đốc giáo ở Ai Cập mừng ngày sinh của Chúa Kitô vào ngày 7 tháng Giêng. Mặc dù vậy những ngày này không khí đón năm mới và chào đón Giáng sinh ở đây vẫn rất nhộn nhịp.

Khu phố đi bộ ở SODIC Ai Cập nhộn nhịp.

Với các cách trang trí độc đáo, đẹp mắt và ấm cúng, các trung tâm giải trí, khu mua sắm đã thu hút nhiều người dân hơn, đặc biệt là các bạn trẻ. Mọi người có cơ hội chụp những bức ảnh lưu niệm để chào đón năm 2023 với mong muốn niềm vui, hạnh phúc. Nổi bật như thành phố Sheikh Zayed bởi vào các lễ kỷ niệm hay mỗi dịp đầu năm mới, Giáng sinh đến gần, thành phố luôn treo những đồ trang trí rực rỡ cùng các cây thông Noel được đặt ở các tuyên phố chính của thành phố, khiến bạn cảm thấy lễ mừng năm mới thật rực rỡ, ấm áp. Có rất nhiều trung tâm thương mại nổi tiếng ở thành phố Sheikh Zayed chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và năm mới, bên trong có rất nhiều cửa hàng để mọi người có thể mua sắm, mua quà tặng cho những người thân yêu nhân dịp Giáng sinh. Giá cả một số mặt hàng cũng đã tăng khoảng 25% đến 30% so với năm trước do đó nhu cầu mua của người dân ở mức trung bình so với năm ngoái.

Cửa hàng bán đồ lưu niệm rất bắt mắt với các sắc màu rực rỡ.

Một nét mới trong mùa Giáng sinh năm nay chính là các món quà được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường với hình dạng phong phú và độc đáo. Nhiều nhiều gia đình đã tự làm quà tặng năm mới và Giáng sinh đẹp mắt và độc đáo bằng vật liệu thân thiện với môi trường, khi được tái chế từ nhiều mảnh chai nhựa, thủy tinh, bìa cứng và vải. Đó cũng là cách để khuyến khích con trẻ sáng tạo, yêu môi trường và cũng tiết kiệm trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Nhiều cửa hàng bán đồ Giáng sinh và lưu niệm tại các trung tâm mua sắm.

Du lịch vẫn là ưu tiên thúc đẩy phát triển nhất là sau khi đại dịch được kiểm soát, chính vì vậy, Ai Cập đã thực hiện nhiều chiến dịch truyền thông quốc tế và nội địa cũng như tạo dấu ấn ngay từ đầu năm mới bằng cách trang hoàng tại các sân bay, đặc biệt là các điểm du lịch Sharm El-Sheikh, Hurghada. Ai Cập muốn lan tỏa bầu không khí ăn mừng năm mới, Giáng sinh và lan tỏa niềm vui với du khách khi nghỉ lễ những dịp này. Ai Cập đã chuẩn bị các khả năng cần thiết để cung cấp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách du lịch từ việc làm thủ tục tới khử khuẩn, nâng cấp các hệ thống dịch vụ ở sân bay tới các khu du lịch, nghĩ dưỡng…

Đồ trang Giáng sinh nhiều độc đáo và đẹp mắt.

Chị Rania Nassim, một người dạy làm đồ thủ công ở Alexandria Ai Cập tự làm đồ Giáng sinh và năm mới thân thiện với môi trường.

Không khí chào đón năm mới tại Ai Cập cũng là một thông điệp về hòa bình, an toàn cho du khách và mọi người dân cùng với nhưng mong muốn về một năm mới phát triển, vui tươi, tốt lành hơn. Lan tỏa niềm vui và hạnh phúc đến mọi người là mong muốn mà người dân Ai Cập muốn truyền tải. Họ cùng chúc nhau những lời chúc “Một năm mới hạnh phúc mang tên yêu thương và chân thành"./.