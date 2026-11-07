Thứ Bảy, 10:53, 07/11/2026
Rực rỡ di sản sông nước Thái Lan trong Lễ rước thuyền Hoàng gia 2026
VOV.VN - Ngày 6/11, Thái Lan tổ chức Lễ rước thuyền Hoàng gia trên sông Chao Phraya nhân dịp Đại lễ mừng thọ 48 tuổi của Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Đây là lần thứ 3 nghi lễ trọng thể này được tổ chức dưới triều đại Nhà Vua Maha Vajiralongkorn (Rama X), tiếp nối truyền thống lâu đời của Hoàng gia Thái.
Gửi bình luận thành công
Bình luận của bạn đang được xem xét
Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s