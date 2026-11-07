Rực rỡ di sản sông nước Thái Lan trong Lễ rước thuyền Hoàng gia 2026

VOV.VN - Ngày 6/11, Thái Lan tổ chức Lễ rước thuyền Hoàng gia trên sông Chao Phraya nhân dịp Đại lễ mừng thọ 48 tuổi của Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Đây là lần thứ 3 nghi lễ trọng thể này được tổ chức dưới triều đại Nhà Vua Maha Vajiralongkorn (Rama X), tiếp nối truyền thống lâu đời của Hoàng gia Thái.