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Thứ Bảy, 10:53, 07/11/2026

Rực rỡ di sản sông nước Thái Lan trong Lễ rước thuyền Hoàng gia 2026

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VOV.VN - Ngày 6/11, Thái Lan tổ chức Lễ rước thuyền Hoàng gia trên sông Chao Phraya nhân dịp Đại lễ mừng thọ 48 tuổi của Hoàng hậu Suthida Bajrasudhabimalalakshana. Đây là lần thứ 3 nghi lễ trọng thể này được tổ chức dưới triều đại Nhà Vua Maha Vajiralongkorn (Rama X), tiếp nối truyền thống lâu đời của Hoàng gia Thái.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 1
Thuyền Suphannahong, chiếc thuyền Hoàng gia danh dự và nổi tiếng nhất trong đoàn rước, chở Nhà Vua Rama X và Hoàng hậu Thái Lan
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 2
Đoàn thuyền Hoàng gia tiến về chùa Wat Arun để thực hiện nghi thức dâng y Kathin Hoàng gia.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 3
Những họa tiết chạm khắc tinh xảo trên thuyền Hoàng gia thể hiện trình độ nghệ thuật thủ công đặc sắc của Thái Lan.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 4
Lễ rước thuyền Hoàng gia năm 2026 được tổ chức trên sông Chao Phraya nhân dịp Đại lễ mừng thọ 48 tuổi của Hoàng hậu Suthida.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 5
Lễ rước thuyền Hoàng gia là một trong những nghi lễ truyền thống lâu đời và trang trọng nhất của Thái Lan.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 6
Các thuyền Hoàng gia di chuyển theo đội hình truyền thống năm hàng trên sông Chao Phraya.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 7
Đoàn rước quy tụ 52 thuyền Hoàng gia cùng khoảng 2.200 quân nhân Hải quân Hoàng gia Thái Lan tham gia.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 8
Chùa Bình Minh Wat Arun, nơi tiến hành lễ dâng y Kathin
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 9
Quân nhân Hải quân Hoàng gia Thái Lan đồng thanh hô nhịp chèo, tạo nên nét đặc sắc của nghi lễ.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 10
Các thuyền Hoàng gia di chuyển theo đội hình truyền thống năm hàng trên sông Chao Phraya.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 11
Ánh nắng cuối ngày phản chiếu trên những con thuyền Hoàng gia được chạm khắc tinh xảo, tạo nên bức tranh sông nước rực rỡ giữa lòng Bangkok.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 12
Trải qua gần 700 năm lưu truyền, Lễ rước thuyền Hoàng gia vẫn là di sản văn hóa đặc sắc của xứ sở Chùa Vàng.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 13
Lễ rước thuyền Hoàng gia là một trong những nghi lễ truyền thống lâu đời và trang trọng nhất của Thái Lan.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 14
Lễ rước thuyền Hoàng gia được xem là “di sản sống” của Thái Lan, nơi lịch sử, nghệ thuật thủ công và nghi lễ cung đình hòa quyện qua nhiều thế kỷ.
ruc ro di san song nuoc thai lan trong le ruoc thuyen hoang gia 2026 hinh anh 15
Người dân và du khách tập trung dọc hai bờ sông Chao Phraya theo dõi Lễ rước thuyền Hoàng gia.
 

 

Ngọc Diệp-Quốc Hùng-Đức Giang/VOV-Bangkok
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