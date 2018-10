Siêu bão Michael đổ bộ vào Mỹ và Panama với sức tàn phá khủng khiếp

Hình ảnh cho thấy sức gió từ cơn bão nhiệt đới Michael khi đi qua thành phố Panama của đất nước Panama. Còn đây là hậu quả do bão Michael gây ra khi nó tấn công Florida Panhandle (Mỹ) vào hôm 10/10. Bão khi đó có tốc độ khủng khiếp lên tới 250km/h. Bão Michael xé toạc mái nhà, thổi đổ cột điện. Cảnh một ngôi nhà ở khu vực bờ biển bang Florida (Mỹ) bị tàn phá vì bão. Hơn 375.000 người ở bang này đã được lệnh sơ tán. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy. Ảnh chụp vệ tinh về mắt của bão “quái vật” Michale khi đổ bộ gần bãi biển Mexico, Florida, Mỹ. Tổng thống Mỹ Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với toàn bang Florida. Tại Panama, bão Michael đã gây ra sức tàn phá như thế này. Nhân viên một khách sạn nhìn hậu quả do bão Michael gây ra khi quét thành phố Panama. Tòa chung cư bị hư hại ở trung tâm thành phố Panama. Các mảnh vỡ chất lại ở bến tàu sau khi bão Michael quét qua thành phố Panama. Người đàn ông này đang cố gắng lấy đồ trong ô tô sau khi một góc khách sạn bị sụp do bão tấn công Panama. Ông Mike Lindsey đứng tại một cửa hàng ở Panama đã bị tàn phá sau khi bão lướt qua đây. Đống đổ nát tại một cơ sở kinh doanh ở thành phố Port St. Joe, Florida, Mỹ sau khi chịu tác động trực tiếp từ bão Michael. Cảnh tượng tại Panama: Cột đổ kéo theo đường dây điện rơi xuống. Nhiều cây thông bị gió bão quật gãy tại thành phố Port St. Joe, Florida, Mỹ. Gió thổi mạnh làm nghiêng cột, bay cành cây và nước tung trắng xóa. Các nhà gỗ bị phá tan tành ở thành phố Panama vào chiều 10/10. Còn đây là hình ảnh sóng to bắt đầu tấn công vào Alligator Point, Florida trước lúc bão Michael đổ bộ vào đây. Thị trấn Saint Marks (Florida, Mỹ) bắt đầu ngập lênh láng nước do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Michael. Cây đổ do gió dữ ở quận Okaloosa, bang Florida. Cảnh sóng lớn vỗ mạnh vào cầu câu cá trên đảo Okaloosa trước lúc bão Michael đổ bộ. be0a20aa36a115718e7ce0fd994a5d1b/5bc29c76/2018_10_11/1bk6qYJmfyo/bao_Michael_do_bo.mp4

Hình ảnh cho thấy sức gió từ cơn bão nhiệt đới Michael khi đi qua thành phố Panama của đất nước Panama. Còn đây là hậu quả do bão Michael gây ra khi nó tấn công Florida Panhandle (Mỹ) vào hôm 10/10. Bão khi đó có tốc độ khủng khiếp lên tới 250km/h. Bão Michael xé toạc mái nhà, thổi đổ cột điện. Cảnh một ngôi nhà ở khu vực bờ biển bang Florida (Mỹ) bị tàn phá vì bão. Hơn 375.000 người ở bang này đã được lệnh sơ tán. Hàng trăm chuyến bay đã bị hủy. Ảnh chụp vệ tinh về mắt của bão “quái vật” Michale khi đổ bộ gần bãi biển Mexico, Florida, Mỹ. Tổng thống Mỹ Trump đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với toàn bang Florida. Tại Panama, bão Michael đã gây ra sức tàn phá như thế này. Nhân viên một khách sạn nhìn hậu quả do bão Michael gây ra khi quét thành phố Panama. Tòa chung cư bị hư hại ở trung tâm thành phố Panama. Các mảnh vỡ chất lại ở bến tàu sau khi bão Michael quét qua thành phố Panama. Người đàn ông này đang cố gắng lấy đồ trong ô tô sau khi một góc khách sạn bị sụp do bão tấn công Panama. Ông Mike Lindsey đứng tại một cửa hàng ở Panama đã bị tàn phá sau khi bão lướt qua đây. Đống đổ nát tại một cơ sở kinh doanh ở thành phố Port St. Joe, Florida, Mỹ sau khi chịu tác động trực tiếp từ bão Michael. Cảnh tượng tại Panama: Cột đổ kéo theo đường dây điện rơi xuống. Nhiều cây thông bị gió bão quật gãy tại thành phố Port St. Joe, Florida, Mỹ. Gió thổi mạnh làm nghiêng cột, bay cành cây và nước tung trắng xóa. Các nhà gỗ bị phá tan tành ở thành phố Panama vào chiều 10/10. Còn đây là hình ảnh sóng to bắt đầu tấn công vào Alligator Point, Florida trước lúc bão Michael đổ bộ vào đây. Thị trấn Saint Marks (Florida, Mỹ) bắt đầu ngập lênh láng nước do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Michael. Cây đổ do gió dữ ở quận Okaloosa, bang Florida. bão Michael đổ bộ. Cảnh sóng lớn vỗ mạnh vào cầu câu cá trên đảo Okaloosa trước lúcMichael đổ bộ.