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Singapore - Malaysia quản lý nguy cơ AI vượt rào, Australia cảnh báo an toàn AI

Thứ Năm, 18:10, 29/10/2026
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VOV.VN - Trước những lo ngại ngày càng gia tăng về nguy cơ trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động ngoài tầm kiểm soát của con người, Singapore và Malaysia đang tăng cường các biện pháp quản lý và bảo đảm an toàn. Australia cũng cảnh báo về rủi ro của AI đối với trẻ em.

Đối mặt nguy cơ AI vượt kiểm soát

Trong khi Singapore đề xuất thiết lập cơ chế quốc tế về báo cáo và chia sẻ thông tin sự cố AI, Malaysia thúc đẩy xây dựng luật quản trị AI nhằm kiểm soát rủi ro từ công nghệ này.

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Trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đồ họa: AI, VOV.

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) ngày 28/10, với sự tham gia của Ủy ban châu Âu (EC) và lãnh đạo 22 quốc gia, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đề xuất triển khai thí điểm cơ chế báo cáo thông tin về sự cố AI, nhằm đặt nền móng cho cơ chế chia sẻ thông tin, phối hợp rút kinh nghiệm, qua đó tăng cường an toàn AI trên phạm vi toàn cầu.

Theo Thủ tướng Singapore, thay vì lập tức thiết lập một cơ chế hợp tác quốc tế phức tạp, các nước cần ưu tiên cách tiếp cận thực tế, linh hoạt, bắt đầu ngay từ những nhóm các quốc gia có chung mối quan tâm. Việc triển khai thí điểm sẽ giúp các bên đánh giá hiệu quả, xác định những khó khăn và từng bước xây dựng lòng tin trước khi mở rộng hợp tác. Theo đề xuất, các quốc gia tham gia trước hết cần thống nhất cách phân loại sự cố AI và những thông tin cần chia sẻ, sau đó xây dựng phương thức thu thập, trao đổi dữ liệu an toàn và bảo mật.

Động thái này diễn ra sau hàng loạt sự cố liên quan đến các hệ thống AI tiên tiến của những tập đoàn công nghệ lớn. Trước đó, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) và 20 quốc gia, trong đó có Singapore đã ra tuyên bố chung kêu gọi tăng cường kiểm soát và giám sát quốc tế với các mô hình AI tiên tiến.

Trong khi đó, phát biểu tại Hạ viện Malaysia ngày 28/10, Bộ trưởng Kỹ thuật số Gobind Singh Deo nhấn mạnh những rủi ro AI đặt ra yêu cầu cấp thiết phải xây dựng và tăng cường các tiêu chuẩn đạo đức và an toàn khi ứng dụng AI nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia. Dự luật quản trị AI mới sẽ chú trọng xử lý các hành vi mạo danh, lan truyền thông tin sai lệch bằng AI, vốn ngày càng khó phát hiện và làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp.

Cùng với đó, dự luật dự kiến áp dụng phương thức quản lý dựa trên mức độ rủi ro. Theo đó, các hệ thống AI có nguy cơ gây thiệt hại lớn sẽ phải đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt hơn về an toàn, kiểm tra và giám sát của con người. Dự luật dự kiến được trình Quốc hội vào đầu năm 2027.

Bên cạnh việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, Bộ trưởng Gobind Singh Deo cho biết Bộ Kỹ thuật số Malaysia sẵn sàng phối hợp các bộ, ngành liên quan xây dựng chương trình giáo dục về rủi ro AI cho học sinh nhằm trang bị kiến thức sử dụng công nghệ an toàn ngay từ nhà trường.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro với trẻ em

Không thể phủ nhận các tiện ích và khả năng làm gia tăng năng suất của các ứng dụng AI; tuy nhiên, dư luận Australia đang ngày càng lo ngại khi một số ứng dụng AI đang mang đến những rủi ro lớn đối với trẻ em.

Trong lúc cơ quan chức năng của Australia đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm gây sức ép để các công ty công nghệ, các nền tảng AI đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo sự an toàn cho trẻ em trên không gian mạng thì thử nghiệm của một nhà báo Australia đóng vai một nữ học sinh trung học 14 tuổi đã phát hiện ra một số ứng dụng AI đồng hành và nền tảng AI cung cấp cho trẻ vị thành niên hướng dẫn thực hiện các hành động tiêu cực.

Thử nghiệm cho thấy, khi được hỏi về hướng dẫn cách kết thúc cuộc sống, ứng dụng Gemini và Snapchat đều trả lời là không thể cung cấp thông tin và khuyến khích người hỏi liên hệ với những người có chuyên môn và cung cấp số điện thoại đường dây nóng để hỗ trợ. Tuy vậy, khi câu hỏi tương tự được nêu ra với một ứng dụng AI rất phổ biến thì ban đầu ứng dụng này cũng trả lời tương tự như Gemini và Snapchat nhưng sau một lúc cân nhắc, ứng dụng này lại đưa ra câu trả lời với các hướng dẫn khái quát.

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Lý do Mỹ khó thắng Trung Quốc trong “canh bạc” trí tuệ nhân tạo (AI)

VOV.VN - Mỹ muốn thắng Trung Quốc về trí tuệ nhân tạo (AI), coi đó như “canh bạc mang tầm vóc vũ trụ”. Nhưng chiến lược của Mỹ tập trung quá hẹp vào công nghệ, còn chiến lược của Trung Quốc bao trùm cả hệ sinh thái công nghệ và cơ sở hạ tầng rộng lớn hơn, khiến Mỹ ít cơ hội giành được chiến thắng tổng thể.

Không chỉ phát hiện ứng dụng AI mà cuộc thử nghiệm còn phát hiện một ứng dụng AI đồng hành còn khuyến khích và củng cố suy nghĩ tiêu cực của người sử dụng và ám chỉ những người khác không hiểu người dùng như cách mà AI đồng hành thấu hiểu họ. Không chỉ vậy, ứng dụng AI đồng hành này còn gợi ý người sử dụng trò chuyện với những nhân vật nam giới trưởng thành về nội dung liên quan đến hôn nhân...

Thử nghiệm này cho thấy không phải mọi ứng dụng AI đều đang có những biện pháp thích hợp để bảo vệ trẻ em.

Điều đáng lo ngại hơn khi nghiên cứu mới đây của Ủy ban An ninh mạng Australia cho thấy gần 1/10 trẻ em ở nước này có ứng dụng AI đồng hành, trong đó bao gồm cả ứng dụng AI đồng hành khuyến khích suy nghĩ tiêu cực. Nghiên cứu cũng cho biết có khoảng 78% trẻ em Australia có trợ lý AI.

Trước thực trạng này, giáo sư Timothy Cubitt thuộc trường Đại học Adelaide cho rằng tốc độ hình thành mối quan hệ với ứng dụng AI đồng hành của trẻ em Australia là rất đáng lo ngại và mang lại nhiều rủi ro trên nhiều phương diện. Vì vậy, Giáo sư Timothy Cubitt cho rằng các ứng dụng AI đồng hành chỉ nên dành cho người trưởng thành và nước này cần xây dựng thêm nền tảng thuận tiện và an toàn để trẻ em có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần thiết.

PV/VOV-Bangkok - Việt Nga/VOV-Australia
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