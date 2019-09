Một cơ quan nghiên cứu về kinh tế (EIU) có trụ sở tại Anh vừa công bố báo cáo xếp hạng các thành phố an toàn nhất thế giới. Trong đó, 2 thành phố là Sydney và Melbourne của Australia được lọt vào top 10.

Sydney và Melbourne lọt top 10 thành phố an toàn nhất thế giới. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo mà cơ quan nghiên cứu thông tin kinh tế EIU vừa công bố đánh giá về mức độ an toàn của các thành phố lớn trên thế giới, thành phố Tokyo của Nhật Bản được đánh giá là thành phố an toàn nhất, tiếp sau đó là Singapore, Osaka của Nhật Bản, Amsterdam của Hà Lan. Thành phố Sydney của Australia đứng thứ 5 còn thành phố Melbourne đứng thứ 10. Trong bảng xếp hạng năm nay là có 2 thành phố đều được xếp thứ 8 đó là Copenhagen của Đan Mạch và Seoul của Hàn Quốc.

Trong bảng xếp hạng, 10 thành phố an toàn hàng đầu có tới 6 thành phố ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, 2 thành phố tại Châu Âu và 1 thành phố tại Mỹ là thủ đô Washington DC và 1 thành phố tại Canada. Riêng Nhật Bản và Australia đều có 2 thành phố nằm trong Top 10.

Bảng xếp hạng được đưa ra dựa trên sự đánh giá đối 60 thành phố tại năm châu lục với các tiêu chí như mức độ số hóa, sức khỏe và an toàn cá nhân. Mặc dù nhiều thành phố của Châu Âu được đánh giá cao trong vấn đề an toàn sức khỏe sống lại không lọt vào top 10 thành phố có sự an toàn hàng đầu là do vấn đề an toàn số chưa cao.

Bà Naka Kondo, biên tập viên cao cấp của EIU và cũng là một trong những tác giả của báo cáo này cho biết, báo cáo năm nay tập trung vào sự liên kết giữa chính quyền và các cơ quan bên ngoài trong việc lên kế hoạch đối phó với khủng hoảng, việc tận dụng sự tối ưu của hạ tầng cơ sở trong lúc giải quyết khủng hoảng cũng như tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự kết nối giữa người dân để cùng nhau đối phó với khủng hoảng./.