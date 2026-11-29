Hôm 27/11, cổ phiếu hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq đã tăng 4,83% lên 133,59 USD, trong khi cổ phiếu Tesla đóng cửa ở mức 400 USD, tăng 5,22%.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh: Reuters.

Trong vòng 24 giờ, giá trị tài sản ròng của ông Musk đã tăng 4,8%, đạt 859 tỷ USD, giúp ông trở thành doanh nhân đứng đầu trong Chỉ số Tỷ phú Bloomberg.

Vào ngày 12/6, Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản ròng vượt mốc 1.000 tỷ USD, sau khi cổ phiếu của SpaceX - công ty do ông sáng lập, bắt đầu được giao dịch. Đến ngày 24/6, tổng tài sản của ông giảm xuống còn 957 tỷ USD. Tính đến thời điểm đó, ông đã duy trì vị thế của một “tỷ phú cấp độ nghìn tỷ” trong gần hai tuần. Vào tháng 10, giá trị tài sản ròng của ông Musk một lần nữa vượt mốc 1.000 tỷ USD.