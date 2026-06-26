Tàu điện chạy trên sông hoạt động quanh năm - Dấu ấn đặc trưng của Moscow

Sau ba năm đi vào hoạt động, loại hình vận tải này đã phục vụ hơn 3,7 triệu lượt hành khách, thực hiện hơn 170.000 chuyến, với tổng quãng đường vận hành khoảng 1,6 triệu km. Các tuyến đường thủy được tích hợp hoàn toàn vào hệ thống giao thông công cộng của thành phố, kết nối thuận tiện với các ga tàu điện ngầm, điểm dừng xe buýt và xe buýt điện. Tất cả các điểm trung chuyển đều được bố trí đầy đủ thông tin và hướng dẫn di chuyển cho hành khách.

Bến Luzniki - bến cuối của Tuyến thứ 4 tàu điện trên sông Moscow.

Trong 3 năm qua, các tuyến tàu điện chạy trên sông đã trở thành một dấu ấn đặc trưng của Moscow. Đây là một dự án mang tính đổi mới khi lần đầu tiên trên thế giới, tàu điện hoạt động theo các tuyến cố định trên sông và duy trì vận hành thường xuyên quanh năm, kể cả trong mùa đông, khi mặt sông đóng băng. Cả tàu và các bến nổi đều thân thiện với môi trường, không gây tác động tiêu cực đến hệ sinh thái và được người dân Thủ đô đón nhận tích cực. Tuyến thứ tư được đưa vào khai thác trong tháng 6 này cũng đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân Moscow.

Tuyến thứ tư được đưa vào hoạt động vào tháng 6 này đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo người dân Moscow.

Trong giai đoạn đầu, tuyến mới có ba tàu hoạt động liên tục với tần suất khoảng 25-30 phút/chuyến. Tuyến có chiều dài khoảng 4-6 km. Chỉ sau vài ngày đầu vận hành, tuyến đã phục vụ khoảng 12.000 lượt hành khách, với tổng quãng đường khai thác hơn 3.000 km.

Ông Ivan Fenkov, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Cơ quan Quản lý Vận tải Hành khách công cộng Moscow, cho biết: "Tất cả các tàu đều sử dụng pin và động cơ điện. Vào mùa hè, mỗi tàu có thể di chuyển khoảng 200 km, còn vào mùa đông là khoảng 100 km mà không cần sạc lại. Tốc độ tối đa đạt khoảng 25 km/giờ. Các tuyến đều hoạt động quanh năm. Tất cả tàu đều được trang bị theo tiêu chuẩn để có thể vận hành trong điều kiện mặt sông đóng băng nhẹ, qua đó bảo đảm hoạt động ổn định ngay cả trong mùa đông giá rét và có tuyết".

Trên tàu thủy điện có wifi miễn phí, cổng USB, ghế ngồi êm ái và thoải mái

Trên tàu, hành khách được sử dụng wifi miễn phí, cổng sạc USB, ghế ngồi êm ái, đồng thời có khu vực dành riêng để mang theo xe đạp. Một điểm đặc biệt là toàn bộ tàu đều được thiết kế và phát triển tại Nga dành riêng cho thủ đô Moscow, đồng thời được lắp ráp hoàn toàn từ các linh kiện sản xuất trong nước.

Thuyền trưởng Sergei Malyshev chia sẻ về những khó khăn khi điều khiển tàu điện trên sông: "Khó khăn chủ yếu là vấn đề giao thông, vì dòng sông Moscow khá nhộn nhịp. Trên sông vừa có tàu du lịch vừa có tàu vận tải qua lại, nên phải liên tục điều khiển, né tránh và xử lý tình huống kịp thời. Bên cạnh đó, còn có yếu tố thời tiết. Dù hệ thống điều khiển rất hiện đại và vận hành thực sự tốt, nhưng vẫn phải tính đến gió và dòng chảy".

Người dân Moscow yêu thích tàu điện trên sông vì họ coi đây là một trải nghiệm thú vị khi vừa di chuyển vừa được ngắm cảnh thành phố từ mặt nước.

Ngoài vai trò là một phương tiện giao thông công cộng, tàu điện chạy trên sông còn được người dân Moscow yêu thích như một trải nghiệm độc đáo. Trong suốt hành trình, hành khách vừa có thể di chuyển, vừa ngắm nhìn khung cảnh thành phố từ mặt sông, đặc biệt khi tàu đi qua khu vực trung tâm, gần Quảng trường Đỏ. Không khí thoáng đãng trên sông cũng mang đến cảm giác thư thái, tạo nên nét khác biệt của loại hình vận tải này so với các phương tiện giao thông công cộng khác, nhất là vào mùa hè - thời điểm được nhiều người dân Moscow yêu thích nhất trong năm.