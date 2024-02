Tên lửa hạt nhân của Anh bị lỗi trong quá trình thử nghiệm

Theo The Sun, tên lửa đẩy giai đoạn đầu, được trang bị đầu đạn giả, đã không bốc cháy trong cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 30/1 vừa qua ở ngoài khơi bờ biển Florida, Mỹ. Bộ Quốc phòng Anh xác nhận đã xảy ra sự cố bất thường trong quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, vì lý do an ninh quốc gia, Bộ này không thể cung cấp thêm thông tin về vụ việc.

Ảnh minh họa: PA

Anh ngay lập tức đã mở cuộc điều tra về những sai sót, đồng thời tiến hành tìm kiếm tên lửa dưới biển để bảo vệ công nghệ tuyệt mật này.

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định, sự bất thường vừa qua chỉ mang tính chất đối với 1 trường hợp tên lửa cụ thể, không có bất kỳ tác động nào đối với độ tin cậy các các hệ thống tên lửa Trident và kho dự trữ loại tên lửa này. Thêm vào đó, việc răn đe hạt nhân của Vương quốc Anh vẫn an toàn, bảo mật và hiệu quả.

Đây là cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân Trident mới nhất của Anh từ năm 2016. Vụ thử nghiệm trước đó cũng đã thất bại khi tên lửa được cho đã đi chệch hướng mục tiêu.