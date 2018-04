Thanh thiếu niên Syria nhảy Parkour trên đống đổ nát của nội chiến

Từ sáng sớm, thanh thiếu niên Syria đã tiến về các khu vực có thể nhảy Pakour được. Ảnh: AFP Họ cùng nhau thực hiện các động tác từ đơn giản... ... đến phức tạp. Ảnh: AFP Những động tác pakour thành thục và điêu luyện không khác gì vận động viên chuyên nghiệp... ... là kết quả của nỗ lực rèn luyện bất kỳ lúc nào có thể... ... ở mọi địa hình khác nhau ở Syria. Ảnh: AFP Để đảm bảo an toàn, họ thường tập chung với nhau theo từng nhóm nhỏ. Ảnh: AFP Những động tác nhào lộn hết sức bắt mắt... ... được những thanh niên này thực hiện một cách vô cùng khéo léo... trước sự chứng kiến cũng một số người dân. Ảnh: Reuters Hai thiếu niên Syria hỗ trợ nhau trong quá trình luyện tập. Ảnh: Reuters Ban đầu, họ tập luyện trên địa hình bằng phẳng dưới mặt đất... ... và thực hiện các động tác từ dễ đến khó. Ảnh: Reuters Sau đó, họ chuyển sang thực hiện các động tác này trên những tòa nhà cao tầng với nhiều chướng ngại vật. Ảnh: Reuters Ở cấp độ cao hơn, những thanh thiếu niên này có thể thể hiện những động tác khó như thể muốn thách thức mọi định luật vật lý. Ảnh: Reuters Một thiếu niên băng qua nóc tòa nhà bị tàn phá nghiêm trọng sau giao tranh. Ảnh: Reuters Parkour là loại hình thể thao được hình thành từ những năm 1980 tại Pháp với ý nghĩa "Nghệ thuật vượt chướng ngại vật". Ảnh: Reuters Sau này, Parkour được mở rộng và áp dụng cho cả các bước chạy tự do, nghệ thuật. Ảnh: Reuters Một thiếu niên Syria chia sẻ: "Parkour giúp chúng tôi tạm quên đi những đau buồn do chiến tranh gây ra tại Syria. Mỗi khi tung người lên không trung, chúng tôi như cảm thấy mình được tự do". Ảnh: Reuters./. 43054e0ceff171970492095385b33dfe/5acef3dd/2018_04_10/3YTdQraiYSjBbSukWfg39Q/Never_give_up_Aleppo_parkour_team_adapts_to_wartorn_obstacle_course_1.mp4

Từ sáng sớm, thanh thiếu niên Syria đã tiến về các khu vực có thể nhảy Pakour được. Ảnh: AFP Họ cùng nhau thực hiện các động tác từ đơn giản... ... đến phức tạp. Ảnh: AFP Những động tác pakour thành thục và điêu luyện không khác gì vận động viên chuyên nghiệp... ... là kết quả của nỗ lực rèn luyện bất kỳ lúc nào có thể... ... ở mọi địa hình khác nhau ở Syria. Ảnh: AFP Để đảm bảo an toàn, họ thường tập chung với nhau theo từng nhóm nhỏ. Ảnh: AFP Những động tác nhào lộn hết sức bắt mắt... ... được những thanh niên này thực hiện một cách vô cùng khéo léo... trước sự chứng kiến cũng một số người dân. Ảnh: Reuters Hai thiếu niên Syria hỗ trợ nhau trong quá trình luyện tập. Ảnh: Reuters Ban đầu, họ tập luyện trên địa hình bằng phẳng dưới mặt đất... ... và thực hiện các động tác từ dễ đến khó. Ảnh: Reuters Sau đó, họ chuyển sang thực hiện các động tác này trên những tòa nhà cao tầng với nhiều chướng ngại vật. Ảnh: Reuters Ở cấp độ cao hơn, những thanh thiếu niên này có thể thể hiện những động tác khó như thể muốn thách thức mọi định luật vật lý. Ảnh: Reuters Một thiếu niên băng qua nóc tòa nhà bị tàn phá nghiêm trọng sau giao tranh. Ảnh: Reuters Parkour là loại hình thể thao được hình thành từ những năm 1980 tại Pháp với ý nghĩa "Nghệ thuật vượt chướng ngại vật". Ảnh: Reuters Sau này, Parkour được mở rộng và áp dụng cho cả các bước chạy tự do, nghệ thuật. Ảnh: Reuters Một thiếu niên Syria chia sẻ: "Parkour giúp chúng tôi tạm quên đi những đau buồn do chiến tranh gây ra tại Syria. Mỗi khi tung người lên không trung, chúng tôi như cảm thấy mình được tự do". Ảnh: Reuters./.