Truyền thông Australia cho biết, vào cuối tuần qua, một người đàn ông 56 tuổi đã phải đưa vào bệnh viện Byron Central Hospital cấp cứu sau khi thuốc lá điện tử bất ngờ bốc cháy trong túi quần trong lúc ông đang ở Main Beach thuộc khu vực Byron Bay. Người đàn ông đã bị bỏng ở đùi nhưng vết thương không nghiêm trọng nên đã được cho xuất viện.

Thuốc lá điện tử bốc cháy bên trong túi quần một người đàn ông ở Australia. Ảnh minh họa: Reuters

Người đàn ông cho biết thời điểm thuốc lá điện tử bất ngờ bốc cháy trong túi quần của ông có cả một số đồng tiền xu. Mặc dù chưa có ai khẳng định rằng trong lúc di chuyển, các đồng tiền xu có thể ma sát vào thuốc lá điện tử sử dụng pin lithium nên đã kích lửa nhưng vụ việc diễn ra khiến cho những người sử dụng thuốc lá điện tử phải cẩn thận hơn để tránh xảy ra các tai nạn không đáng có.

Mặc dù chưa có số liệu chính thức song theo bà Laura Hunter, Giám đốc Hội đồng phòng chống hút thuốc lá và sức khỏe, đây không phải là lần đầu tiên tại nước này xảy ra trường hợp thuốc lá điện tử bất ngờ phát nổ và gây bỏng. Việc cháy thuốc lá điện tử là điều không tránh khỏi, đặc biệt với các loại thuốc lá nhập khẩu bất hợp pháp và không tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn. Trong bối cảnh này, bà Laura Hunter kêu gọi cơ quan chức năng Australia tiếp tục mạnh tay để ngăn chặn thuốc lá điện tử nhập khẩu trái phép vào nước này cũng như tăng cường triệt phá thị trường chợ đen của thuốc lá điện tử.

Vụ việc xảy ra cũng là hồi chuông cảnh báo về việc sử dụng và tiêu hủy an toàn thuốc lá điện tử. Trên thực tế, thuốc lá điện tử là một nguồn gây cháy tại các trung tâm xử lý rác thải ở Australia vì thế nhiều người đang kêu gọi cần xây dựng quy trình riêng để xử lý rác thải là thuốc lá điện tử để đảm bảo an toàn.