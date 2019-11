Thuốc lá điện tử: Công cụ cai nghiện hay kẻ giết người thầm lặng?

Thuốc lá điện tử thường được ca ngợi là phát minh để cai nghiện hay hạn chế việc hút thuốc lá truyền thống, nhanh chóng phổ biến trên quy mô toàn cầu. Tuy nhiên, nhiều nước trên thế giới bắt đầu công bố các số liệu về tác động sức khỏe cũng như các trường hợp tử vong liên quan đến thuốc lá điện tử, cho thấy mức độ nguy hiểm đáng báo động của loại thuốc lá đang được giới trẻ yêu thích này.

Thuốc lá điện tử. Ảnh: Reuters

Bỉ trong tuần này ghi nhận trường hợp tử vong đầu tiên nghi do thuốc lá điện tử. Raphael Pauwaert – một thanh niên 18 tuổi người Bỉ đã nhận được một món quà yêu thích là thuốc lá điện tử vào sinh nhật lần thứ 18 của mình. Tuy nhiên chỉ không lâu sau đó, Raphael Pauwaert đã chết do các chứng bệnh liên quan đến phổi và các xét nghiệm cho thấy bị tình nghi là do thuốc lá điện tử và một hợp chất độc hại trong thuốc lá điện tử.

Cha của nạn nhân đau xót nói về cái chết của con trai mình: “Tôi muốn nói lên để cảnh báo những người sử dụng loại sản phẩm này cần phải cảnh giác và chúng ta phải bảo vệ những người trẻ tuổi trước các mối nguy hiểm do thuốc lá điện tử gây ra. Tôi không muốn những cái chết thương tâm sẽ xảy ra với những người khác, như đối với con trai mình”.

Thông báo của Bỉ đưa ra sau khi Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cũng công bố con số đáng báo động về việc sử dụng thuốc lá điện tử, với 42 ca tử vong liên quan đến loại thuốc lá này, ảnh hưởng sức khỏe đến hơn 2.000 người. Số liệu thống kê từ EU, Canada, Hàn Quốc cho thấy hơn 2.600 ca ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử.

Không gây nghiện, “an toàn” cho người sử dụng, giúp cai nghiện thuốc lá đó là những mỹ từ được các nhà sản xuất dùng để quảng cáo thuốc lá điện tử. Ngay lập tức loại thuốc lá này đã trở thành một xu hướng mới cho người sử dụng tại các nước, đặc biệt là trong giới thanh niên trẻ. Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, việc hút thuốc lá điện tử gây nguy hại đối với sức khỏe cộng đồng tương tự thuốc lá điếu thông thường. Các ảnh hưởng của thuốc lá điện tử bao gồm tăng nguy cơ nghiện nicotine, tăng nguy cơ động kinh, mắc các bệnh về răng miệng, gây các vụ nổ, bỏng, chấn thương, gãy xương….

Trước tình trạng nguy hiểm đối với sức khỏe, nhiều quốc gia đã cấm các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới này. Hơn 40 quốc gia trên thế giới hiện đã cấm thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng, trong đó có 5 quốc gia thuộc ASEAN bao gồm Brunei, Campuchia, Lào, Singapore và Thái Lan.

Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Park Neung Hoo cũng cho biết nước này đang cân nhắc cấm bán loại thuốc lá điện tử này này: “Thuốc lá điện tử được cho là mối đe dọa lớn đối với vấn đề sức khỏe cộng đồng, bao gồm ảnh hưởng đến phổi đã ghi nhận tại Hàn Quốc và các trường hợp tử vong tại nước ngoài. Tôi khuyến cáo mạnh mẽ người dân dừng sử dụng loại thuốc lá này. Hiện chúng tôi cũng đang phân tích các yếu tố độc hại trong thuốc lá điện tử và đưa ra các biện pháp thu hồi hay cấm việc bán và sử dụng loại thuốc lá điện tử này”.

Tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về quản lý các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới do Bộ Y tế tổ chức trong tuần qua, ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Y tế) cho biết, thuốc lá điện tử gây hại tới sức khỏe con người và hiện nhiều quốc gia đã cấm hoàn toàn sản phẩm này. Tại Việt Nam sản phẩm này đang được quảng cáo gây hiểu nhầm như sản phẩm không gây hại và có tác dụng thay thế thuốc lá thông thường. Do vậy, Bộ Y tế đang xem xét đề xuất với Chính phủ cấm hoàn toàn việc sử dụng thuốc lá điện tử./.