Tiết lộ những bí ẩn về Trái Đất khiến bất cứ ai cũng “giật mình”

Các cực từ của Trái Đất có thể di chuyển và thậm chí có thể đổi hướng. Điều này đã được các nhà khoa học ghi nhận xảy ra trong nhiều lần. Lần gần đây nhất sự thay đổi này diễn ra là cách đây 10 triệu năm và hiện tượng này có thể sẽ còn tái diễn nhưng không ai biết rõ lý do vì sao.

Hầu như rất ít người biết rằng động đất cũng có thể xảy ra trên mặt trăng bởi hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra, chủ yếu là do lực thủy triều của mặt trời và Trái Đất hoặc do các sao băng rơi xuống.

Trái Đất không phải một khối cầu hoàn hảo nên có những khu vực có trọng lực cao và trọng lực thấp. Một minh chứng cho điều này là vịnh Hudson ở Canada. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng các sông băng ở đây đang tan chảy nhanh chóng do trọng lực yếu.

Nơi nóng nhất hành tinh là Aziziya ở Libya với nhiệt độ lên tới 58 độ C. Trong khi đó, nơi lạnh nhất hành tinh là châu Nam cực với nhiệt độ có thể giảm xuống âm 73 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ quan sát được thấp nhất trên Trái Đất được các nhà khoa học ghi nhận là ở trạm Vostok của Nga ngày 21/7/1983 với âm 89,2 độ C.