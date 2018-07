Tranh vẽ truyền cảm hứng từ cuộc giải cứu thần kỳ đội bóng Thái Lan

Cuộc giải cứu đội bóng U16 Thái Lan mang tên "Lợn Hoang" ra khỏi hang động Tham Luang Nang Non đã truyền cảm hứng cho nhiều tranh hoạt hình dễ thương. Đội bóng Lợn Hoang mất tích và được tìm thấy vào đúng thời điểm diễn ra World Cup, vì thế nhiều người cho rằng sự dẻo dai, bền bỉ và tinh thần "thép" mà đội bóng thiếu niên này đã thể hiện trong suốt 9 ngày đen tối xứng đáng được trao cúp vàng bóng đá thế giới. Dù hang động Tham Luang Nang non có lắt léo với nhiều đoạn "nút thắt cổ chai" chết người thì vẫn còn "Hy vọng" (Hope). Những chú nhóc "Lợn Hoang" vốn không biết lặn nên việc đưa các em ra những đoạn ngập sâu trong hang vô cùng khó khăn. Đội cứu hộ gồm rất nhiều nước trên thế giới, trong đó những thợ lặn từ Anh là người đầu tiên tìm thấy đội bóng bị mắc kẹt. Trong suốt 9 ngày chưa được phát hiện ra, huấn luyện viên của đội bóng được cho là đã nỗ lực giúp các chú "Lợn Hoang" nhỏ giữ vững tinh thần bằng cách ngồi thiền. Chàng trai 25 tuổi cũng đã nhường toàn bộ thức ăn và nước uống cho các em. Cả đất nước Thái Lan, biểu trưng là hình ảnh chú voi, dõi theo công cuộc giải cứu gian nan này. Có những lúc, chú voi "Thái Lan" đã phải rơi nước mắt vì sợ rằng các cậu bé "Lợn Hoang" sẽ phải ở trong hang nhiều tháng. Tin tức về cuộc giải cứu đội bóng "Lợn Hoang" thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Cư dân mạng đã ví những thợ lặn tìm thấy đội bóng "Lợn Hoang" như những siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel. Một cư dân mạng khác đã so sánh sự "yếu đuối" của ngôi sao bóng đá Brazil Neymar trên sân cỏ Vòng Chung kết World Cup với tinh thần "dũng mãnh" của những chú "Lợn Hoang". Trong thư gửi gia đình sau khi mắc kẹt hơn 10 ngày, các em đều nói rằng mình vẫn ổn.

Cuộc giải cứu đội bóng U16 Thái Lan mang tên "Lợn Hoang" ra khỏi hang động Tham Luang Nang Non đã truyền cảm hứng cho nhiều tranh hoạt hình dễ thương. Đội bóng Lợn Hoang mất tích và được tìm thấy vào đúng thời điểm diễn ra World Cup, vì thế nhiều người cho rằng sự dẻo dai, bền bỉ và tinh thần "thép" mà đội bóng thiếu niên này đã thể hiện trong suốt 9 ngày đen tối xứng đáng được trao cúp vàng bóng đá thế giới. Dù hang động Tham Luang Nang non có lắt léo với nhiều đoạn "nút thắt cổ chai" chết người thì vẫn còn "Hy vọng" (Hope). Những chú nhóc "Lợn Hoang" vốn không biết lặn nên việc đưa các em ra những đoạn ngập sâu trong hang vô cùng khó khăn. Đội cứu hộ gồm rất nhiều nước trên thế giới, trong đó những thợ lặn từ Anh là người đầu tiên tìm thấy đội bóng bị mắc kẹt. Trong suốt 9 ngày chưa được phát hiện ra, huấn luyện viên của đội bóng được cho là đã nỗ lực giúp các chú "Lợn Hoang" nhỏ giữ vững tinh thần bằng cách ngồi thiền. Chàng trai 25 tuổi cũng đã nhường toàn bộ thức ăn và nước uống cho các em. Cả đất nước Thái Lan, biểu trưng là hình ảnh chú voi, dõi theo công cuộc giải cứu gian nan này. Có những lúc, chú voi "Thái Lan" đã phải rơi nước mắt vì sợ rằng các cậu bé "Lợn Hoang" sẽ phải ở trong hang nhiều tháng Tin tức về cuộc giải cứu đội bóng "Lợn Hoang" thu hút sự quan tâm của cả thế giới. Cư dân mạng đã ví những thợ lặn tìm thấy đội bóng "Lợn Hoang" như những siêu anh hùng của vũ trụ điện ảnh Marvel. Một cư dân mạng khác đã so sánh sự "yếu đuối" của ngôi sao bóng đá Brazil Neymar trên sân cỏ Vòng Chung kết World Cup với tinh thần "dũng mãnh" của những chú "Lợn Hoang". Trong thư gửi gia đình sau khi mắc kẹt hơn 10 ngày, các em đều nói rằng mình vẫn ổn.