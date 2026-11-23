Theo giới thiệu, nguyên mẫu sử dụng hệ thống động lực quạt ống dẫn lực nhiều cấp, có khả năng điều khiển hướng. Toàn bộ cụm động lực được lắp đặt bên trong thân máy, không có cánh quạt lộ ra ngoài, giúp giảm thiểu rủi ro an toàn. Nhờ công nghệ tích hợp lực đẩy ống dẫn, phương tiện có thể cất cánh, hạ cánh thẳng đứng và lơ lửng trên không mà không cần đường băng.

Ngày 21/11, Trung Quốc đã bay thử thành công nguyên mẫu “xe bay không cánh”. Nguồn: CCTV

“Xe bay không cánh” có thể chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ di chuyển trên mặt đất và bay trên không, phù hợp với nhiều tình huống tác nghiệp phức tạp. Nguyên mẫu có trọng lượng cất cánh tối đa 280 kg với tải trọng 120 kg, tốc độ di chuyển trên mặt đất tối đa 80 km/h và tốc độ bay tối đa 150 km/h.

Phương tiện có độ cao bay tối đa 3.000 m, độ cao tác nghiệp thông thường 100 m và tầm bay có thể đạt 300 km. Hiện nguyên mẫu đã vượt qua thử nghiệm quy mô nhỏ, bước vào giai đoạn thử nghiệm trung gian trước khi sản xuất hàng loạt.

Người phụ trách dự án cho biết, dự án đã hoàn thành thiết kế kỹ thuật cho phiên bản có trọng lượng cất cánh tối đa 5,5 tấn với tải trọng 2 tấn. Trong thời gian tới, các dòng sản phẩm 2-4 chỗ, 6-8 chỗ và 12-15 chỗ sẽ được phát triển để đáp ứng nhu cầu thị trường khác nhau.

Theo dự kiến, “xe bay không cánh” có thể ứng dụng trong vận chuyển hàng hóa khẩn cấp tại vùng núi, cấp cứu y tế, chữa cháy, cứu hộ, tuần tra, đo đạc hàng không, vận tải qua biển và đi lại cá nhân ở độ cao thấp. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên được đánh giá là bước tiến quan trọng, giúp Trung Quốc vươn lên nhóm dẫn đầu thế giới về công nghệ quạt ống dẫn lực nhiều cấp.

Ngày 22/11, nguyên mẫu này đã được chuyển đến Cơ sở thử nghiệm bay thiết bị bay không người lái dân dụng ở Ích Dương để tiếp tục thực hiện các chuyến bay thử nghiệm nhiều hạng mục. Quá trình này nhằm kiểm tra độ ổn định và khả năng thích ứng của phương tiện trong môi trường phức tạp, đồng thời tích lũy dữ liệu cho các nghiên cứu và ứng dụng tiếp theo.