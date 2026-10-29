Trung Quốc công bố phát hiện mở ra khả năng mới về tương lai của Trái Đất

Một nhóm nghiên cứu do Giáo sư Tiền Thanh Bang của Học viện Vật lý và Thiên văn thuộc Đại học Vân Nam (Trung Quốc) mới đây đã công bố những phát hiện mới về sự “sống sót” của 3 hành tinh vốn đứng trước nguy cơ bị nuốt chửng trên Proceedings of the National Academy of Sciences - một trong những tạp chí khoa học đa ngành uy tín trên thế giới.

Hành tinh, vũ trụ. Ảnh: GS Tiền Thanh Bang.

Ông giải thích: “Giống như Mặt Trời, hầu hết các hằng tinh tạo ra ánh sáng và nhiệt năng bằng cách đốt cháy hydro trong lõi. Khi nguồn hydro cạn kiệt, ngôi sao sẽ giãn nở mạnh mẽ và trở thành một sao khổng lồ đỏ - với thể tích tăng lên gấp hàng trăm nghìn đến hàng triệu lần. Ở giai đoạn này, các hành tinh nằm gần đó sẽ phải đối mặt với một kết cục bi thảm: hoặc bị bầu khí quyển đang giãn nở của các ngôi sao nuốt chửng trực tiếp, hoặc dần bị lực thủy triều kéo về phía chúng và cuối cùng lao vào các ngôi sao”.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu đã xác định được 3 hành tinh ngoài hệ Mặt Trời dường như đã sống sót trong vùng nguy hiểm mà các mô hình hiện tại dự đoán.

Nhóm đã phân tích những biến đổi độ sáng yếu ở các ngôi sao chủ của 3 hành tinh (24 Boo, HD 12648 và TYC 4282-605-1), qua đó xác nhận các ngôi sao này đã bước vào giai đoạn đốt cháy heli trong lõi sau khi trải qua giai đoạn sao khổng lồ đỏ, trong đó các hành tinh được dự đoán sẽ bị nuốt chửng.

Những phát hiện mới đã hé lộ một “nghịch lý sinh tồn” thách thức các mô hình hiện tại về sự tiến hóa của sao và hành tinh. Nhóm nghiên cứu cho biết, việc phát hiện nhiều trường hợp cho thấy hiện tượng này có thể không phải là cá biệt và cần nghiên cứu thêm về các cơ chế vật lý tiềm ẩn.

“Trước đây, nếu chỉ phát hiện được một hành tinh duy nhất còn tồn tại, người ta có thể giải thích đó là một sự kiện ngẫu nhiên. Tuy nhiên, việc tìm thấy cùng lúc 3 hành tinh ‘may mắn’ cho thấy đây không phải là trường hợp cá biệt, có lẽ đang tồn tại một cơ chế vật lý tiềm ẩn nào đó”, Giáo sư Tiền Thanh Bang cho biết.

Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này gợi mở nhiều suy ngẫm về tương lai của hệ Mặt Trời. Theo Giáo sư Tiền Thanh Bang: “Có lẽ hàng tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ bước vào giai đoạn sao khổng lồ đỏ trong quá trình tiến hóa. Theo lý thuyết truyền thống, nhiều khả năng Trái Đất sẽ bị Mặt Trời đang giãn nở nuốt chửng. Tuy nhiên, phát hiện mới này cho thấy số phận lâu dài của hệ Mặt Trời, bao gồm cả Trái Đất, nơi nhân loại đang sinh sống, có thể phức tạp hơn nhiều so với những gì các lý thuyết hiện tại dự đoán”.