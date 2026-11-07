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Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trong chăm sóc người cao tuổi

Thứ Bảy, 11:11, 07/11/2026
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VOV.VN - Trung Quốc vừa ban hành các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm dành cho người cao tuổi, trong đó yêu cầu đẩy nhanh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), robot và các công nghệ hỗ trợ phục hồi chức năng vào dịch vụ chăm sóc.

Theo văn bản do sáu cơ quan, trong đó có Bộ Dân chính, Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc, phối hợp ban hành và công bố ngày 6/11, các biện pháp tập trung vào mở rộng thị trường, tăng nguồn cung, đổi mới dịch vụ và hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận những sản phẩm phù hợp.

Văn bản cho biết, Trung Quốc sẽ thúc đẩy ứng dụng các công nghệ như AI hiện thân, mô hình ngôn ngữ lớn, giao diện não - máy tính và bộ khung xương trợ lực trong lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi. Việc nghiên cứu, nâng cấp thiết bị thông minh sẽ tập trung vào hỗ trợ người mất khả năng tự chăm sóc, phục hồi chức năng và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

trung quoc day manh ung dung ai va robot trong cham soc nguoi cao tuoi hinh anh 1
Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng AI và robot trong chăm sóc người cao tuổi. Ảnh minh họa: SCMP

Robot được khuyến khích đưa vào sử dụng để hỗ trợ sinh hoạt hằng ngày, vệ sinh cá nhân và tập luyện phục hồi chức năng. Các thiết bị này còn có thể tham gia theo dõi sức khỏe, bảo đảm an toàn và hỗ trợ xử lý tình huống khẩn cấp.

Đối với dịch vụ chăm sóc tại nhà, văn bản yêu cầu kết hợp cải tạo không gian sống với cung cấp các sản phẩm quản lý sức khỏe và bảo đảm an toàn thông minh. Các nền tảng thương mại điện tử được khuyến khích mở chuyên mục dành cho người cao tuổi, tập trung giới thiệu và phân phối sản phẩm có chất lượng.

Dù được thúc đẩy trong những năm gần đây, lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi thông minh tại Trung Quốc vẫn gặp khó khăn do chi phí cao, sản phẩm chưa sát nhu cầu và thiết kế chưa thuận tiện cho người sử dụng.

Để khắc phục những hạn chế này, từ tháng 6/2025, Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin cùng Bộ Dân chính Trung Quốc đã triển khai chương trình thí điểm tại gia đình, cộng đồng và cơ sở dưỡng lão. Chương trình kết nối các đơn vị nghiên cứu, phát triển với đơn vị sử dụng để hoàn thiện sản phẩm, tập trung vào chăm sóc người mất khả năng tự chăm sóc, suy giảm nhận thức và hỗ trợ tinh thần. Hoạt động thí điểm dự kiến kéo dài đến năm 2027.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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