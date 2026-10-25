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Trung Quốc đẩy nhanh xây dựng “xã hội thân thiện với sinh đẻ”

Chủ Nhật, 14:58, 25/10/2026
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VOV.VN - Để đối phó với tình trạng suy giảm dân số và lực lượng lao động gây áp lực lên triển vọng tăng trưởng dài hạn, chính phủ Trung Quốc cam kết tăng cường hỗ trợ các gia đình, đẩy nhanh xây dựng “xã hội thân thiện với sinh đẻ”, nhằm ổn định số lượng trẻ sơ sinh.

 

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã chủ trì phiên họp thường trực chính phủ hôm 23/10 để nghiên cứu việc phối hợp giữa vấn đề dân số với phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh dân số là điều kiện nền tảng của phát triển kinh tế - xã hội, hội nghị yêu cầu tạo sự cân bằng tốt hơn giữa yếu tố dân số với kinh tế - xã hội và tài nguyên - môi trường, thúc đẩy việc hoàn thiện các chính sách liên quan nhằm liên tục tích lũy và khai thác “lợi tức dân số” toàn diện, tận dụng sự phát triển dân số chất lượng cao để hỗ trợ hiệu quả hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội chất lượng cao.

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Ảnh minh họa: VCG

Cuộc họp yêu cầu đẩy nhanh việc xây dựng “xã hội thân thiện với sinh đẻ”; không ngừng hoàn thiện các chính sách liên quan đến hôn nhân, sinh đẻ, nuôi dạy trẻ và giáo dục, đồng thời tối ưu hóa các biện pháp hỗ trợ gia đình, như các chính sách về thuế, an sinh xã hội và nhà ở, nỗ lực ổn định số lượng trẻ mới sinh.

Cuộc họp cũng yêu cầu ưu tiên sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân; đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống học tập suốt đời cho toàn dân; mở rộng phạm vi đào tạo kỹ năng; tăng cường sự gắn kết giữa giáo dục, đào tạo với phát triển công nghiệp; thúc đẩy việc làm đầy đủ và chất lượng cao.

Những năm gần đây, số ca sinh hàng năm tại Trung Quốc đang cho thấy xu hướng giảm rõ rệt. Năm 2025, tổng số ca sinh đạt 7,92 triệu, giảm 1,62 triệu, tức khoảng 17% so với mức 9,54 triệu của năm 2024, đánh dấu mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Lực lượng lao động trong độ tuổi từ 16 đến 59 tại nước này vẫn tiếp tục thu hẹp trong bối cảnh dân số già hóa nhanh chóng. Sự thay đổi về nhân khẩu học này có thể gây áp lực lên nhu cầu tiêu dùng, sản lượng sản xuất, thậm chí đổi mới công nghệ, qua đó đặt ra những thách thức đối với tiềm năng tăng trưởng dài hạn của Trung Quốc.

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Trung Quốc yêu cầu tăng cường sự gắn kết và sức chiến đấu của các tập thể lãnh đạo

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Quốc đang tổ chức đại hội Đảng các cấp và bầu ra ban lãnh đạo mới, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 23/10 đã nhóm họp, yêu cầu tăng cường sự gắn kết và sức chiến đấu của các tập thể lãnh đạo, thực hiện tốt công tác quản lý Đảng toàn diện, nghiêm minh.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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