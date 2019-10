Trung Quốc đóng cửa nhiều cầu kính ở các khu du lịch vì lý do an toàn

Hàng loạt vụ tại nạn xảy ra tại nhiều cầu kính ở các khu du lịch trên khắp Trung Quốc thời gian gần đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ an toàn của các điểm du lịch này, buộc chính quyền Trung Quốc phải tiến hành kiểm tra lại quy trình cấp phép, tiêu chuẩn kỹ thuật cũng như yêu cầu đóng cửa đối với các địa điểm du lịch không đạt tiêu chuẩn.

Cầu kính tại Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Nguồn: Sina

Theo đó, kể từ tháng 3/2018 cho đến nay, hàng trăm cầu kính tại các khu du lịch trên khắp Trung Quốc đã bị đóng cửa do mất an toàn, chỉ riêng tỉnh Hà Bắc đã đóng cửa 32 cầu kính tại 24 địa điểm du lịch. Dự kiến, trong thời gian tới, nhiều cầu kính nổi tiếng của Trung Quốc cũng sẽ bị tạm ngừng hoạt động.

Kể từ khi cây cầu kính đầu tiên được khai trương vào năm 2016 tại khu du lịch Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam cho đến nay, gần như các khu du lịch trên khắp Trung Quốc đều đua nhau xây cầu kính vì doanh thu rất lớn mà loại hình du lịch này mang lại. Đơn cử như khu du lịch Thiên Môn Sơn ở Trương Gia Giới, mỗi ngày thu hút hàng chục nghìn khách du lịch thăm quan cầu kính với giá vé hơn 200 tệ/người (khoảng 700 nghìn đồng). Theo thống kê, hiện tại toàn Trung Quốc có khoảng 2.300 cầu kính đang hoạt động. Tuy nhiên, cùng với việc xây dựng một cách tràn lan các cầu kính, thì các vụ tai nạn ở đây cũng liên tục xảy ra.

Tháng 8/2019, hai miếng kính trên cầu kính tại Thanh Đảo rơi xuống biển khiến nhiều khách du lịch hoảng sợ. Tháng 6/2019, tai nạn tại đường trượt bằng kính tại khu du lịch thuộc thành phố Quý Cảng, tỉnh Quảng Tây đã khiến 1 người chết và 6 người bị thương. Trước đó, năm 2017, tai nạn tại đường trượt bằng kính ở khu du lịch Mộc Lan Thắng Thiên, tỉnh Hồ Bắc cũng khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Năm 2016, đá rơi đã khiến một khách du lịch gãy chân tại khu vực lan can kính ở khu du lịch Thiên Môn Sơn, Trương Gia Giới.

Đánh giá về hoạt động của các cầu kính, Ông Diêu Côn Di - Ủy viên Ủy ban tiêu chuẩn kỹ thuật Thượng Hải nói:

“Không thể nói là do nhà nước khuyến khích phát triển du lịch mà đặt tiêu chuẩn an toàn ở vị trí thứ hai. Nếu tồn tại nguy cơ mất an toàn hoặc tiềm ẩn rủi ro thì cần phải dừng ngay các dự án này”.

Trung Quốc hiện có nhiều cầu kính nổi tiếng đạt kỷ lục thế giới như cầu kính cao nhất thế giới trên núi Thiên Môn Sơn (khai trương vào tháng 8/2016), bắc ngang qua hẻm núi hiểm trở của tỉnh Hồ Nam có chiều dài lên đến 430m, chiều rộng 6m, có nơi rộng 1,5m ở độ cao hơn 300m, cầu được làm từ 99 tấm kính cường lực trong suốt ghép lại với nhau, có thể chịu tải được 800 người cùng lúc. Cầu kính dài nhất thế giới tại Thạch Ngưu Trại, Hồ Nam với chiều dài 300m, vắt ngang qua hai dãy núi có độ cao 180m, hay cầu kính 3D ở khu du lịch Sa Pha Đầu, tỉnh Ninh Hạ, cầu được làm từ 61 miếng kinh trong suốt và 77 miếng kính 3D tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau.

Nếu là một người yêu thích mạo hiểm, chắc hẳn bạn sẽ không thể nào bỏ qua việc trải nghiệm trên các cầu kính trong suốt ở độ cao hàng trăm mét so với mặt đất tại quốc gia đông dân nhất thế giới này, tuy nhiên với những động thái gần đây của chính quyền Trung Quốc, nhiều khả năng loại hình du lịch này sẽ bị thu hẹp cũng như chịu sự quản lý nghiêm khắc hơn./.