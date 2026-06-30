Trung Quốc đưa vào hoạt động 3 dây chuyền sản xuất sợi carbon đẳng cấp thế giới

Tập ​​đoàn Vật liệu Xây dựng Quốc gia Trung Quốc (CNBM) đã đưa vào hoạt động 3 dây chuyền sản xuất sợi carbon hiệu suất cao đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Theo thông báo của tập đoàn ngày 28/6, các dây chuyền mới này bao gồm 3 loại sợi carbon chính: sợi carbon đa dụng, sợi carbon cường độ cao và sợi carbon mô đun đàn hồi cao, sẽ hỗ trợ các ứng dụng từ hàng không vũ trụ và năng lượng mới đến thiết bị thể thao cao cấp và điện tử tiêu dùng.

Ảnh minh họa: Nhật báo Khoa học Công nghệ Trung Quốc

Các dây chuyền sản xuất mới đã bắt đầu hoạt động tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đạt tỷ lệ nội địa hóa hơn 95% đối với thiết bị lõi. Theo CNBM, điều này cho thấy năng lực ngày càng tăng của Trung Quốc không chỉ trong việc sản xuất các sản phẩm sợi carbon cao cấp, mà còn cả các hệ thống sản xuất quan trọng cần thiết để sản xuất trên quy mô lớn, đồng thời đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp sợi carbon nước này.

Sợi carbon, thường được gọi là “vàng đen" trong lĩnh vực vật liệu mới, được đánh giá cao nhờ độ bền cao, trọng lượng nhẹ, khả năng chống ăn mòn và chịu nhiệt.

Theo thông báo, cả 3 dây chuyền mới của Trung Quốc đều là những dây chuyền lớn nhất thuộc loại này trên toàn cầu trong các danh mục sản phẩm cùng loại.

Một trong số đó là dây chuyền sản xuất sợi carbon cường độ cao SYT70, hay T1100, có công suất 1.000 tấn/năm. Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tiên tiến về cấu trúc nhẹ và hiệu suất chịu tải cao trong các ứng dụng hàng không vũ trụ, đây là dây chuyền sản xuất đầu tiên trên thế giới đạt được sản lượng lớn các sản phẩm sợi carbon loại T1100 trên dây chuyền rộng 4 mét.

Trong khi đó, dây chuyền sản xuất sợi carbon SYT45S-48K có công suất 5.000 tấn/năm, có thể được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như năng lượng gió và xe năng lượng mới.

Dây chuyền thứ ba, có công suất hàng năm 600 tấn, sản xuất sợi carbon mô đun cao cấp từ SYM40 trở lên. Sản phẩm này sẽ cung cấp các lựa chọn vật liệu có độ cứng cao và độ chính xác cao cho các ứng dụng dưới biển sâu, trong lòng đất sâu và trong không gian sâu, cũng như thiết bị thể thao cạnh tranh và thiết bị điện tử 3C.