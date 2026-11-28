Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 26/11, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết, việc lưu thông hàng hóa đã qua sử dụng là một phần quan trọng của nền kinh tế tuần hoàn. Từ năm 2024, bộ này đã phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thí điểm lưu thông hàng hóa đã qua sử dụng, đến nay nhiều địa phương ở Trung Quốc đã hình thành một số kinh nghiệm có thể nhân rộng và áp dụng.

Một khu chợ đồ cũ ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã.

Ông kêu gọi cơ quan chính phủ và đơn vị sự nghiệp các cấp của Trung Quốc đi đầu trong việc chi tiêu tiết kiệm, dựa trên “Nền tảng điều phối và chia sẻ tài sản nhà nước của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên toàn quốc” do Bộ Tài chính quản lý, thiết lập cơ chế điều phối và chia sẻ xuyên ngành, xuyên cấp và xuyên địa phương, thúc đẩy việc rà soát, xác minh, vận chuyển và bàn giao nhanh các thiết bị nhàn rỗi, tận dụng và thúc đẩy việc lưu thông các tài sản này.

Cùng với sự phổ biến của mô hình “Internet + hàng hóa đã qua sử dụng”, ngành hàng này ở Trung Quốc đang chuyển dần từ mô hình mua bán truyền thống sang mô hình kinh doanh toàn chuỗi bao gồm thu mua, phân phối và dịch vụ, các hình thức mới như cho thuê, đấu giá, tháo dỡ bán linh kiện cũng phát triển nhanh chóng.

Ông Hà Á Đông cho biết, trong thời gian tới, Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục nhân rộng các kinh nghiệm thí điểm, mở rộng phạm vi bao phủ của việc điều phối và chia sẻ tài sản nhà nước, thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành lưu thông hàng hóa đã qua sử dụng.

Được biết, trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục yêu cầu các cơ quan chính phủ tiết kiệm chi tiêu. Tháng 1/2025, nước này đã thiết lập nền tảng điều phối và chia sẻ tài sản nhà nước thống nhất trên toàn quốc cho các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp, nhằm giảm lãng phí nguồn lực và mua sắm trùng lặp.