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Trung Quốc lập bản đồ protein người chi tiết nhất từ ​​trước đến nay

Thứ Hai, 18:20, 22/06/2026
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VOV.VN - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã lập được bản đồ về protein người có độ phân giải cao nhất và toàn diện nhất từ ​​trước đến nay. Đây là một bước đột phá có thể đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc, cũng như thúc đẩy y học chính xác.

 

Nghiên cứu về protein người do Giáo sư Quách Thiên Nam thuộc Đại học Tây Hồ dẫn đầu và hợp tác với nhiều viện nghiên cứu khác. Nhóm đã phân tích gần 3.000 mẫu mô người, bao gồm 58 loại mô bình thường và 25 loại ung thư, đồng thời tiến hành phân tích định lượng hơn 13.000 protein, thành công tạo ra điều mà các nhà nghiên cứu mô tả là “bản đồ không gian” chi tiết nhất về protein người cho đến nay.

trung quoc lap ban do protein nguoi chi tiet nhat tu truoc den nay hinh anh 1
Nghiên cứu protein con người. Đồ họa: Đại học Tây Hồ.

Theo Nhật báo Khoa học và công nghệ Trung Quốc, kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Nature mới đây, tất cả dữ liệu từ nghiên cứu cũng được công khai thông qua một cơ sở dữ liệu truy cập mở dành cho các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới.

Để thực hiện dự án quy mô lớn này, nhóm của Giáo sư Quách đã phát triển một nền tảng phân tích proteomics có khả năng xử lý các mẫu mô cực nhỏ. Với phương pháp mới này, các nhà nghiên cứu có thể thực hiện phân tích proteomics tiêu chuẩn hóa với các mẫu mô nhỏ như hạt vừng.

Phương pháp này giúp tăng tốc độ phân tích lên khoảng 10 lần, đồng thời giảm đáng kể chi phí thí nghiệm, đặt nền tảng kỹ thuật cho nghiên cứu proteomics quy mô lớn, năng suất cao.

Sau nhiều năm thu thập mẫu và thực hiện thí nghiệm, nhóm đã thiết lập một cơ sở dữ liệu chứa 15.332 protein và tiến hành phân tích định lượng chính xác 13.609 trong số đó, cuối cùng tạo ra một bản đồ có độ phân giải cao về hệ protein của con người.

Giáo sư Quách Thiên Nam cho biết, những phát hiện này có thể giúp chuyển đổi quá trình nghiên cứu và phát triển thuốc từ việc “mò mẫm trong hộp đen” sang việc được định hướng bằng một bản đồ chi tiết.

Theo ông, thông qua phân tích bản đồ không gian của hệ protein người, các nhà nghiên cứu có thể sàng lọc chính xác các mục tiêu thuốc mới, giúp phát triển thuốc chính xác và hiệu quả hơn. Bản đồ này cũng có thể giúp các nhà khoa học khám phá ra các mục tiêu điều trị mới cho các loại thuốc hiện có, mở ra những khả năng mới cho việc tái sử dụng thuốc.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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