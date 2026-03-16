Trung Quốc sắp tổ chức giải chạy bán marathon robot hình người lần thứ hai

Cuộc chạy thử nghiệm đầu tiên của giải bán marathon robot hình người 2026 đã được tiến hành từ đêm 14/3 đến rạng sáng 15/3. Giải chạy năm nay dự kiến ​​diễn ra tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (còn gọi là Beijing E-Town) vào ngày 19/4 tới. Hơn 20 đội robot tự hành từ các doanh nghiệp và trường đại học đã tham gia cuộc chạy thử nghiệm.

Dự kiến, cuộc đua năm 2026 ​​sẽ được nâng cấp toàn diện. Theo một người phụ trách sự kiện, thiết kế đường đua năm nay đã được đổi mới, số đội tham gia cũng tăng lên, đặc biệt là sự bổ sung các đội điều khiển tự hành, khiến yêu cầu đối với đường đua và quá trình thử nghiệm cũng cao hơn.

Robot Tiangong trong lần chạy thử đầu tiên của Giải bán marathon robot hình 2026 ngày 15/3. Ảnh chụp màn hình CCTV

So với năm ngoái, đường đua năm nay bao gồm nhiều đoạn dốc đô thị, đường không bằng phẳng và các đoạn đường sinh thái trong công viên, khiến điều kiện đường đua phức tạp hơn và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng thích ứng địa hình và thuật toán điều khiển chuyển động của robot.

Thể thức cuộc đua cũng tập trung vào sự phát triển của công nghệ điều hướng dẫn đường. Năm ngoái, robot do các kỹ thuật viên chạy bên cạnh hoặc phía trước dẫn đường, cho phép điều khiển bằng tay. Năm nay, với sự bổ sung của các đội điều khiển tự hành, robot sẽ tự điều hướng bằng bản đồ điện tử.

Bên cạnh giải chạy bán marathon, một sự kiện phụ mới - Thử thách robot “Baturu” - cũng sẽ được tổ chức năm nay, tập trung vào các kịch bản huấn luyện cứu hộ khẩn cấp trong thiên tai, theo tài khoản mạng xã hội chính thức của sự kiện.

Năm nay được xem là năm then chốt để Trung Quốc đẩy nhanh việc triển khai các ứng dụng và kịch bản thực tế của robot hình người. Giải chạy 2026 là sự tiếp nối của các cuộc thi năm ngoái. Ngoài giải chạy marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới, Trung Quốc cũng đã tổ chức Đại hội Thể thao Robot hình người đầu tiên trên thế giới vào tháng 8/2025, thu hút 280 đội robot từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài.