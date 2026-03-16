Trung Quốc sắp tổ chức giải chạy bán marathon robot hình người lần thứ hai

Thứ Hai, 11:45, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau giải chạy marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới năm 2025, Trung Quốc sẽ tiếp tục tổ chức giải chạy này lần thứ hai vào tháng 4 tới.

Cuộc chạy thử nghiệm đầu tiên của giải bán marathon robot hình người 2026 đã được tiến hành từ đêm 14/3 đến rạng sáng 15/3. Giải chạy năm nay dự kiến ​​diễn ra tại Khu Phát triển Kinh tế - Công nghệ Bắc Kinh (còn gọi là Beijing E-Town) vào ngày 19/4 tới. Hơn 20 đội robot tự hành từ các doanh nghiệp và trường đại học đã tham gia cuộc chạy thử nghiệm.

Dự kiến, cuộc đua năm 2026 ​​sẽ được nâng cấp toàn diện. Theo một người phụ trách sự kiện, thiết kế đường đua năm nay đã được đổi mới, số đội tham gia cũng tăng lên, đặc biệt là sự bổ sung các đội điều khiển tự hành, khiến yêu cầu đối với đường đua và quá trình thử nghiệm cũng cao hơn.

Robot Tiangong trong lần chạy thử đầu tiên của Giải bán marathon robot hình 2026 ngày 15/3. Ảnh chụp màn hình CCTV

So với năm ngoái, đường đua năm nay bao gồm nhiều đoạn dốc đô thị, đường không bằng phẳng và các đoạn đường sinh thái trong công viên, khiến điều kiện đường đua phức tạp hơn và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với khả năng thích ứng địa hình và thuật toán điều khiển chuyển động của robot.

Thể thức cuộc đua cũng tập trung vào sự phát triển của công nghệ điều hướng dẫn đường. Năm ngoái, robot do các kỹ thuật viên chạy bên cạnh hoặc phía trước dẫn đường, cho phép điều khiển bằng tay. Năm nay, với sự bổ sung của các đội điều khiển tự hành, robot sẽ tự điều hướng bằng bản đồ điện tử.

Bên cạnh giải chạy bán marathon, một sự kiện phụ mới - Thử thách robot “Baturu” - cũng sẽ được tổ chức năm nay, tập trung vào các kịch bản huấn luyện cứu hộ khẩn cấp trong thiên tai, theo tài khoản mạng xã hội chính thức của sự kiện.

Năm nay được xem là năm then chốt để Trung Quốc đẩy nhanh việc triển khai các ứng dụng và kịch bản thực tế của robot hình người. Giải chạy 2026 là sự tiếp nối của các cuộc thi năm ngoái. Ngoài giải chạy marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới, Trung Quốc cũng đã tổ chức Đại hội Thể thao Robot hình người đầu tiên trên thế giới vào tháng 8/2025, thu hút 280 đội robot từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ tranh tài.

Robot hình người Trung Quốc lại gây sốt với màn trình diễn võ thuật

VOV.VN - Các tiết mục liên quan đến robot hình người trong Gala Tết Nguyên đán tối 16/2, đặc biệt là màn biểu diễn võ thuật điêu luyện đã gây sốt trên mạng xã hội nước này, đồng thời gửi đi thông điệp về tham vọng của Bắc Kinh trong việc dẫn đầu về phát triển robot hình người và các ngành sản xuất tương lai.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
Màn vũ đạo của robot hình người Trung Quốc tại Thành Đô gây sốt
VOV.VN - Sáu robot hình người của Trung Quốc mới đây đã xuất hiện trên sân khấu buổi hòa nhạc của ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ gốc Hoa Vương Lực Hoành và biểu diễn cùng nam ca sĩ tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội.

Trung Quốc bán robot hình người với giá tương đương một chiếc iPhone
VOV.VN - Công ty điện lực Songyan của Trung Quốc vừa ký kết thỏa thuận nhằm cung cấp 1.000 robot hình người Bumi cho công ty Huichen Technology.

Trung Quốc khai trương siêu thị robot trí tuệ hiện thân đầu tiên tại Thành Đô
VOV.VN - Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động một đại siêu thị robot trí tuệ hiện thân đầu tiên trên toàn quốc tại thành phố Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên. Đây được coi là hình mẫu của một hệ sinh thái robot, kết nối giữa trưng bày công nghệ và ứng dụng thực tiễn trong đời sống, sản xuất.

