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Trường robot đầu tiên tại Trung Quốc chính thức hoạt động

Thứ Tư, 09:33, 01/07/2026
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VOV.VN - Trung Quốc vừa đưa vào hoạt động trường đào tạo robot đầu tiên tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, với mục tiêu trang bị “bộ não” và kỹ năng nghề giúp robot có thể làm việc trong các môi trường thực tế phức tạp, thay vì chỉ hoạt động theo kịch bản lập trình sẵn.

Ngày 29/6, Trường Robot Hàng Châu đã chính thức khai giảng tại quận Dư Hàng, trở thành cơ sở đào tạo robot đầu tiên tại Trung Quốc. Lứa “học sinh” đầu tiên gồm 30 robot đến từ 16 doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, hoạt động trong các lĩnh vực như công nghiệp, dịch vụ, an ninh và giải trí.

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Học viên robot chơi bóng bàn. Ảnh: CCTV

Ngôi trường này do Viện Nghiên cứu Robot thuộc Đại học Chiết Giang phối hợp với Viện Nghiên cứu Khoa học Chất lượng tỉnh Chiết Giang cùng các doanh nghiệp đầu ngành xây dựng, được định vị là nền tảng công nghiệp tổng hợp cấp cao, tập trung vào nâng cấp trí tuệ và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm robot.

Theo giới chuyên gia, điểm nghẽn lớn nhất của ngành robot hiện nay là thiếu “bộ não”. Phần lớn robot trên thị trường vẫn phụ thuộc vào lập trình sẵn, chỉ hoạt động hiệu quả trong môi trường cố định. Khi rời khỏi kịch bản định sẵn, chúng dễ trở thành những “cỗ máy đắt tiền nhưng kém linh hoạt”. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều doanh nghiệp robot không thể vượt qua giai đoạn thương mại hóa.

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Học viên robot chơi nhạc. Ảnh: CCTV

Ông Chu Thế Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Robot thuộc Đại học Chiết Giang, cho biết nhóm nghiên cứu đã phát triển hệ thống “logic đại não” dựa trên khung VL2A, tích hợp tầng suy luận giữa các mô hình thị giác, ngôn ngữ và hành động. Nhờ đó, robot không chỉ “làm theo lệnh” mà còn có thể hiểu, phân tích và đưa ra quyết định. Ví dụ, khi nhận yêu cầu “lấy một cốc nước”, robot cần tự xác định đó là mệnh lệnh hay hội thoại, xác định vị trí đồ vật, lựa chọn cách cầm nắm và đường di chuyển phù hợp.

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Học viên robot đồng hành. Ảnh: CCTV

Tại trường, robot được đào tạo theo lộ trình bài bản, bắt đầu từ kiểm tra đầu vào nhằm đánh giá phần cứng, chức năng và khả năng tương thích thuật toán. Sau đó, robot được phân ngành theo các hướng như kỹ thuật, y tế, nghệ thuật và thể thao, tương ứng với các vị trí việc làm như an ninh, dịch vụ gia đình hay dẫn đường.

Quá trình đào tạo bao gồm nâng cấp trí tuệ, cải tiến năng lực và huấn luyện trong các tình huống thực tế. Kết thúc khóa học, robot phải trải qua đánh giá nghiêm ngặt của các cơ quan chuyên môn, trước khi được cấp “Chứng chỉ kỹ năng” để chính thức tham gia thị trường lao động.

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Học viên robot tuần tra. Ảnh: CCTV

Thực tế, tại trường cho thấy khả năng ứng dụng ngày càng rõ nét. Trong khu trải nghiệm robot đồng hành, robot có thể nhận diện cảm xúc con người, chủ động an ủi và tương tác. Robot dẫn đường sau khi được tích hợp “bộ não” có thể thuyết minh, giao tiếp đa ngôn ngữ và xử lý các câu hỏi ngẫu nhiên từ khách tham quan.

Theo ông Lưu Tiến Trường, nghiên cứu viên Trung tâm Công nghệ cao thuộc Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc, Trường Robot Hàng Châu đang nỗ lực khai thông “bước cuối cùng” từ thuật toán trong phòng thí nghiệm đến ứng dụng trong nhà máy, thúc đẩy robot chuyển từ nguyên mẫu “biết chuyển động” sang sản phẩm “có thể làm việc”, qua đó mở rộng khả năng thâm nhập vào các lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ và đời sống hàng ngày.

Sau lễ khai giảng, Trường Robot Hàng Châu dự kiến mở cửa cho công chúng tham quan, qua đó giới thiệu các kịch bản ứng dụng như robot giao tiếp, pha chế hay dẫn đường, góp phần hình dung rõ hơn về tương lai của xã hội thông minh.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
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