Cô Rawan Aboud (ảnh) cố chạy trốn khỏi IS sau khi người chồng của cô – chiến binh IS vũ phu đã bị tiêu diệt trong giao tranh. Sau đó cô bị tống giam và ép cưới một chiến binh IS khác. Khi gã này chết, cô bỏ trốn. Cô bị ép cưới lúc 12 tuổi. Giờ cô 18 tuổi.