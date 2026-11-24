Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tính đến 5h sáng nay (24/11, theo giờ địa phương), tình trạng tuyết rơi dày đặc bất thường tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi, đáng chú ý nhất là tại tỉnh Gifu, với độ dày của tuyết là 22 cm ở thành phố Nagataki, 14 cm ở thành phố Gujo, thành phố Hida và làng Shirakawa - 7 cm...

Tuyết rơi dày đặc bất thường ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt và cuộc sống của người dân Nhật Bản.

Công ty Điện lực Chubu cho biết, tính đến 5h sáng nay, tuyết rơi dày đã gây mất điện cho khoảng 3.190 hộ gia đình ở tỉnh Gifu, thậm chí ở một số khu vực tình trạng bị mất điện đã kéo dài tới 5 ngày liên tiếp, kể từ khi đợt mưa tuyết bất thường này bắt đầu diễn ra vào đêm ngày 18/11. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được xác nhận là do cây đổ và hệ thống đường dây điện bị đứt do tuyết, cộng thêm việc mất nhiều thời gian để các lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường do tuyết rơi dày đặc.

Hiện nay, Công ty Điện lực Chubu vẫn đang nỗ lực khôi phục lại điện sinh hoạt cho người dân. Tuy nhiên, công ty này cũng dự kiến tình trạng mất điện kéo dài sẽ tiếp diễn trong vài ngày tới tại nhiều khu vực.

Tại Nagano, tình trạng mất điện cũng đang xảy ra ở một số khu vực thuộc 5 đô thị trong tỉnh. Tính đến 5h sáng nay, tổng cộng 470 hộ gia đình tại Nagano, bao gồm thành phố Nagano, thành phố Omachi và làng Hakuba, vẫn đang bị mất điện do cây cối đổ xuống đường dây điện khi tuyết rơi liên tục từ cuối tuần trước. Hiện nay, Công ty Điện lực Chubu đang nỗ lực khôi phục lại các dịch vụ cung cấp điện cho người dân ở các khu vực này.

Trước đó tại tỉnh Fukushima, hơn 500 hộ gia đình cũng đã bị cô lập do cây đổ vì tuyết. Nhiều địa phương khác của Nhật Bản cũng ghi nhận lượng tuyết tích tụ đáng kể, như thị trấn Inawashiro (tỉnh Fukushima) dày 53 cm, thị trấn Nishiwaga (tỉnh Iwate) dày 51 cm, làng Hakuba (tỉnh Nagano) dày 43 cm và thành phố Sapporo (Hokkaido) dày 16 cm…

Thời tiết khắc nghiệt cũng gây gián đoạn nhiều tuyến đường giao thông tại Nhật Bản. Đáng chú ý, vào tối 19/11, một vụ va chạm liên hoàn trên đường cao tốc ở Hokkaido khiến khoảng 130 ô tô bị mắc kẹt trong gần 4 giờ. Chính quyền địa phương đã phải điều xe vệ sinh lưu động để đến hỗ trợ, phát nước uống, thức ăn và túi sưởi cho những người mắc kẹt…

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, một khối khí lạnh kéo dài từ một hệ thống áp thấp đang di chuyển gần khu vực Honshu, và luồng không khí ấm, ẩm đang hướng về phía khối khí lạnh này, gây ra điều kiện khí quyển cực kỳ bất ổn trên một khu vực rộng lớn từ miền Bắc đến miền Tây Nhật Bản. Chỉ trong ba giờ tính đến 5h sáng nay, gió đã mạnh lên ở nơi, với tốc độ gió tức thời tối đa được ghi nhận là 23,5 mét/giây tại thị trấn Fukaura, tỉnh Aomori, 22,5 mét/giây tại thị trấn Ikata, tỉnh Ehime và 22,1 mét/giây tại thị trấn Haboro, Hokkaido.

Dự báo trong hôm nay và ngày mai (25/11), tình trạng mưa lớn, tuyết rơi dày và gió giật mạnh sẽ tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi, chủ yếu là ở miền Bắc và các khu vực dọc theo bờ biển phía Đông Nhật Bản. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn, cảnh giác với khả năng xảy ra sạt lở đất, và thường xuyên cập nhật thông tin thời tiết và giao thông mới nhất.