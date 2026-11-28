Vụ án của cựu Chủ tịch Quảng Tây (Trung Quốc), Lam Thiên Lập, được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam.

Ông Lam Thiên Lập tại tòa án Trung Quốc. Ảnh: CCTV News.

Theo bản án đưa ra tại tòa, từ năm 2008 đến 2025, trong thời gian làm việc tại Quảng Tây, ông Lam Thiên Lập đã lợi dụng chức vụ quyền hạn hỗ trợ nhiều cá nhân, đơn vị trong hoạt động kinh doanh, đấu thầu dự án và bổ nhiệm cán bộ, nhận số tiền hối lộ lên tới 587 triệu nhân dân tệ (hơn 88 triệu USD theo tỉ giá hiện hành).

Tòa án cho rằng, hành vi của ông đã cấu thành tội nhận hối lộ với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng, cần chịu mức án tử hình. Tuy nhiên, do có một số tình tiết giảm nhẹ, như một số hành vi nhận hối lộ bất thành, sau khi bị bắt đã thành khẩn khai báo, nhận tội hối cải và tích cực nộp lại các khoản thu bất hợp pháp, phần lớn số tiền và tài sản nhận hối lộ đã được thu hồi, ông Lam Thiên Lập đã được giảm xuống mức án tử hình hoãn thi hành án 2 năm.

Với mức án này, bản án sẽ được chuyển thành tù chung thân nếu ông không có thêm sai phạm mới trong thời gian hoãn thi hành án, nhưng sẽ không được giảm án hay tha trước thời hạn. Ông cũng bị tòa án tước bỏ quyền lợi chính trị trọn đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

Thông tin công khai cho thấy, ông Lam Thiên Lập năm nay 64 tuổi, người gốc Quảng Tây và có thời gian dài làm việc tại địa phương này trên nhiều cương vị khác nhau. Tháng 5/2025, ông bị thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát. Tháng 12 cùng năm, ông bị khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm mọi chức vụ trong chính quyền.

Bí thư Khu ủy Quảng Tây Trần Cương từng gọi vụ án của ông Lam Thiên Lập là “tham nhũng kiểu gia tộc”. Ông là lãnh đạo đứng đầu chính quyền cấp tỉnh thứ hai ở Trung Quốc bị điều tra khi đang đương nhiệm kể từ sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022.