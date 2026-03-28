中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cựu rapper Balendra Shah nhậm chức Thủ tướng Nepal

Thứ Bảy, 07:04, 28/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 27/3, cựu rapper kiêm chính trị gia Balendra Shah đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Nepal trong 1 buổi lễ được tổ chức tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Kathmandu.

Ông Balendra Shah - người thường được gọi là "Balen", đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Nepal trong một buổi lễ đặc biệt, với sự chủ trì của Tổng thống Ramchandra Paudel. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav, Chánh án Tòa án Tối cao Prakash Man Singh Raut, Chủ tịch Quốc hội Narayan Prasad Dahal, cùng các cựu Thủ tướng, quan chức cấp cao, lãnh đạo an ninh và đại diện cộng đồng ngoại giao. 

Là vị Thủ tướng thứ 47 của Nepal, Balendra Shah đồng thời là 1 trong những người trẻ tuổi nhất từng nắm quyền lãnh đạo tại quốc gia nằm trên dãy Himalaya này. Ông Shah lên nắm quyền với kỳ vọng khôi phục sự ổn định chính trị, tạo việc làm. Trước đó, vào chiều thứ Năm (26/3), ông Balendra Shah cũng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ giữ bí mật với tư cách là thành viên của Hạ viện Nepal.

Tân Thủ tướng Nepal Balendra Shah tuyên thệ nhậm chức, trong buổi lễ do Tổng thống Ramchandra Paudel chủ trì tại Thủ đô Kathmandu

Từng giữ chức Thị trưởng Thủ đô Kathmandu, ông Shah năm nay 35 tuổi trở thành Thủ tướng sau khi đảng Rastriya Swatantra (RSP) giành được 182 trên tổng số 275 ghế tại Quốc hội, trong cuộc bầu cử hôm 5/3. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau các cuộc biểu tình do phong trào thanh niên Gen Z đứng đầu, nổ ra vào tháng 9/2025, lật đổ chính quyền của cựu Thủ tướng Sharma Oli.

Trong 1 video âm nhạc mới được đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào đêm trước lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Shah đã nhấn mạnh tinh thần yêu nước và sự lạc quan về một tương lai tươi sáng cho đất nước Nepal. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Balendra Shah đã công bố Nội các mới với 14 thành viên, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử về việc xây dựng một bộ máy chính phủ tinh gọn nhằm cắt giảm chi tiêu công.

Thử thách đầu tiên đối với Chính phủ mới ở Nepal là việc đảm bảo cung cấp các dịch vụ công một cách minh bạch và kịp thời đến tay người dân - những người đang kỳ vọng sẽ sớm nhìn thấy những dấu hiệu tích cực về một nền quản trị tốt ngay lập tức. Bên cạnh đó, tân Thủ tướng Balendra Shah cũng sẽ phải công bố kết quả điều tra, về các vụ bạo lực xảy ra trong cuộc biểu tình hồi năm ngoái, góp phần mang lại công lý cho các nạn nhân.

Ngay sau khi ông Balendra Shah tuyên thệ nhậm chức, hai quốc gia láng giềng lớn của Nepal là Ấn Độ và Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng. Trong một thông điệp trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định mong muốn được hợp tác chặt chẽ với tân Thủ tướng Shah nhằm đưa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ấn Độ và Nepal lên một tầm cao mới, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. 

Còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng, Bắc Kinh sẽ ủng hộ quốc gia láng giềng vùng Himalaya này trong việc bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Bất ổn xã hội và chính trị tại Nepal bùng phát hồi năm 2025, bắt nguồn từ tình trạng thiếu việc làm và nạn tham nhũng tràn lan trong nước. Ước tính, 1/5 dân số Nepal đang sống trong cảnh nghèo đói. Có tới 1.500 người rời bỏ đất nước mỗi ngày để tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.

Sự bất ổn chính trị ở Nepal từ lâu đã trở thành một vấn nạn, với việc 32 chính phủ đã lần lượt lên nắm quyền kể từ năm 1990, nhưng không một chính phủ nào hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm của mình. Đảng Quốc đại Nepal - chính đảng lâu đời nhất của đất nước này đã thất bại và bị tụt lại khá xa trong cuộc bầu cử vừa qua, với vị trí thứ hai trong Quốc hội với vỏn vẹn 38 ghế. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Nepal (Chủ nghĩa Marx-Lenin Thống nhất) của cựu Thủ tướng Sharma Oli - người buộc phải từ chức sau các cuộc biểu tình bạo loạn năm ngoái hiện nắm giữ 25 ghế nghị sĩ.

Phan Tùng/VOV-New Delhi
Tag: chính trường nepal tân thủ tướng nepal công bố nội các nepal
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bầu cử Quốc hội Nepal diễn ra trong trật tự, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 60%
VOV.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội Nepal đã kết thúc chiều 5/3 trong hòa bình và trật tự, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 60%. Thông tin được Ủy ban Bầu cử nước này công bố cùng ngày trong cuộc họp báo ở thủ đô Kathmandu.

Nepal tổ chức tổng tuyển cử hôm nay

VOV.VN - Hôm nay (5/3), Nepal tổ chức cuộc tổng tuyển cử trong cả nước bầu Quốc hội mới. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên được tổ chức kể từ sau khi nổ ra cuộc biểu tình, bạo loạn do thanh niên thế hệ Z phát động hồi tháng 9 năm ngoái, dẫn tới sự sụp đổ của Chính phủ tại quốc gia nằm trên dãy Himalaya này.

Nepal phát hành đồng tiền mới in bản đồ lãnh thổ tranh chấp với Ấn Độ

VOV.VN - Ngân hàng trung ương Nepal ngày 27/11 đã chính thức phát hành tờ tiền 100 rupee Nepal (NPR) mới với bản đồ cập nhật, bao gồm các vùng lãnh thổ đang có tranh chấp với Ấn Độ. Những đồng tiền mới này bắt đầu được lưu hành cùng ngày.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ