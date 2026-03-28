Cựu rapper Balendra Shah nhậm chức Thủ tướng Nepal

Ông Balendra Shah - người thường được gọi là "Balen", đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Nepal trong một buổi lễ đặc biệt, với sự chủ trì của Tổng thống Ramchandra Paudel. Buổi lễ có sự tham dự của Phó Tổng thống Ram Sahaya Prasad Yadav, Chánh án Tòa án Tối cao Prakash Man Singh Raut, Chủ tịch Quốc hội Narayan Prasad Dahal, cùng các cựu Thủ tướng, quan chức cấp cao, lãnh đạo an ninh và đại diện cộng đồng ngoại giao.

Là vị Thủ tướng thứ 47 của Nepal, Balendra Shah đồng thời là 1 trong những người trẻ tuổi nhất từng nắm quyền lãnh đạo tại quốc gia nằm trên dãy Himalaya này. Ông Shah lên nắm quyền với kỳ vọng khôi phục sự ổn định chính trị, tạo việc làm. Trước đó, vào chiều thứ Năm (26/3), ông Balendra Shah cũng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ giữ bí mật với tư cách là thành viên của Hạ viện Nepal.

Từng giữ chức Thị trưởng Thủ đô Kathmandu, ông Shah năm nay 35 tuổi trở thành Thủ tướng sau khi đảng Rastriya Swatantra (RSP) giành được 182 trên tổng số 275 ghế tại Quốc hội, trong cuộc bầu cử hôm 5/3. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau các cuộc biểu tình do phong trào thanh niên Gen Z đứng đầu, nổ ra vào tháng 9/2025, lật đổ chính quyền của cựu Thủ tướng Sharma Oli.

Trong 1 video âm nhạc mới được đăng tải trên trang Facebook cá nhân vào đêm trước lễ tuyên thệ nhậm chức, ông Shah đã nhấn mạnh tinh thần yêu nước và sự lạc quan về một tương lai tươi sáng cho đất nước Nepal. Ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức, ông Balendra Shah đã công bố Nội các mới với 14 thành viên, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử về việc xây dựng một bộ máy chính phủ tinh gọn nhằm cắt giảm chi tiêu công.

Thử thách đầu tiên đối với Chính phủ mới ở Nepal là việc đảm bảo cung cấp các dịch vụ công một cách minh bạch và kịp thời đến tay người dân - những người đang kỳ vọng sẽ sớm nhìn thấy những dấu hiệu tích cực về một nền quản trị tốt ngay lập tức. Bên cạnh đó, tân Thủ tướng Balendra Shah cũng sẽ phải công bố kết quả điều tra, về các vụ bạo lực xảy ra trong cuộc biểu tình hồi năm ngoái, góp phần mang lại công lý cho các nạn nhân.

Ngay sau khi ông Balendra Shah tuyên thệ nhậm chức, hai quốc gia láng giềng lớn của Nepal là Ấn Độ và Trung Quốc đã gửi lời chúc mừng. Trong một thông điệp trên mạng xã hội X, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định mong muốn được hợp tác chặt chẽ với tân Thủ tướng Shah nhằm đưa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ấn Độ và Nepal lên một tầm cao mới, vì lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Còn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng, Bắc Kinh sẽ ủng hộ quốc gia láng giềng vùng Himalaya này trong việc bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Bất ổn xã hội và chính trị tại Nepal bùng phát hồi năm 2025, bắt nguồn từ tình trạng thiếu việc làm và nạn tham nhũng tràn lan trong nước. Ước tính, 1/5 dân số Nepal đang sống trong cảnh nghèo đói. Có tới 1.500 người rời bỏ đất nước mỗi ngày để tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.

Sự bất ổn chính trị ở Nepal từ lâu đã trở thành một vấn nạn, với việc 32 chính phủ đã lần lượt lên nắm quyền kể từ năm 1990, nhưng không một chính phủ nào hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 5 năm của mình. Đảng Quốc đại Nepal - chính đảng lâu đời nhất của đất nước này đã thất bại và bị tụt lại khá xa trong cuộc bầu cử vừa qua, với vị trí thứ hai trong Quốc hội với vỏn vẹn 38 ghế. Trong khi đó, Đảng Cộng sản Nepal (Chủ nghĩa Marx-Lenin Thống nhất) của cựu Thủ tướng Sharma Oli - người buộc phải từ chức sau các cuộc biểu tình bạo loạn năm ngoái hiện nắm giữ 25 ghế nghị sĩ.