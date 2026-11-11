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Cựu Thủ tướng Malaysia Najib được quản thúc tại gia, bộ trưởng từ chức phản đối

Thứ Tư, 10:52, 11/11/2026
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VOV.VN - Ngày 10/11, Tòa án Cấp cao Kuala Lumpur, Malaysia ra phán quyết cho phép cựu Thủ tướng Najib Razak chuyển sang quản thúc tại gia để chấp hành phần còn lại của án tù trong vụ án tham nhũng. Quyết định này vấp phải sự phản đối của đảng Hành động Dân chủ (DAP), một thành viên liên minh cầm quyền.

 

Thẩm phán Tòa án Cấp cao Kuala Lumpur Aslam Zainuddin ngày 10/11 đã ban hành phán quyết cho phép cựu Thủ tướng Najib Razak chấp hành phần còn lại của án tù liên quan đến công ty SRC International dưới hình thức quản thúc tại nhà riêng ở khu Langgak Duta, thủ đô Kuala Lumpur.

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Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke tuyên bố từ chức. Nguồn: Bernama

Theo phán quyết, ông Najib sẽ bị quản thúc tại gia đến ngày 23/8/2028, trước khi trở lại Nhà tù Kajang để chấp hành bản án riêng liên quan đến vụ bê bối tại Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB). Tối 10/11, cựu Thủ tướng Malaysia đã rời nhà tù và trở về nhà riêng dưới sự hộ tống của lực lượng chức năng.

Trước đó, ông Najib bị kết án 12 năm tù về 7 tội danh liên quan đến khoản tiền 42 triệu ringgit (khoảng 10,35 triệu USD) được chuyển từ công ty SRC International (vốn từng là công ty con của Quỹ Đầu tư Nhà nước Malaysia - 1MDB) vào các tài khoản cá nhân. Năm 2024, ông được giảm án xuống còn 6 năm tù. Trong một vụ án riêng biệt liên quan bê bối tham nhũng tại 1MDB, ông Najib tiếp tục bị tuyên phạt 15 năm tù vào tháng 12/2025 về các tội lạm dụng quyền lực và rửa tiền. Hai bản án được thi hành nối tiếp nhau, trong khi quyết định quản thúc tại gia chỉ áp dụng đối với vụ SRC International. 

Ngay sau phán quyết của tòa án, Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke, đồng thời là Tổng thư ký DAP tuyên bố từ chức có hiệu lực ngay lập tức. Ông khẳng định quyết định này phù hợp với những nguyên tắc và lập trường đã công bố trước đó, đồng thời cam kết hợp tác, bảo đảm bàn giao công việc, không ảnh hưởng đến hoạt động của Bộ Giao thông.

Ông Anthony Loke từng thông báo ý định từ chức ngày 19/9 sau khi Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim chấp thuận ân xá có điều kiện cho ông Najib. Ngày 28/9, ông nộp đơn từ chức nhưng đồng ý đảm nhiệm chức vụ theo đề nghị của Thủ tướng Anwar Ibrahim cho đến khi ông Najib được chuyển sang quản thúc tại gia.

Đảng DAP cho rằng, quyết định khoan hồng với ông Najib là điều khó có thể chấp nhận, xét đến mức độ nghiêm trọng của vụ bê bối 1MDB. Tuy nhiên, đảng này khẳng định tôn trọng thẩm quyền ân xá của Quốc vương theo Hiến pháp Malaysia. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ có Bộ trưởng Giao thông Anthony Loke tuyên bố từ chức, trong khi các bộ trưởng khác của DAP tiếp tục tham gia chính phủ.

Dù rời Nội các, ông Anthony Loke khẳng định DAP sẽ tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Anwar Ibrahim lãnh đạo đất nước đến hết nhiệm kỳ, đồng thời phản đối những lời kêu gọi giải tán Quốc hội trước thời hạn.

PV/VOV-Bangkok
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