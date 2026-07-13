Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha gây tranh cãi vì bình luận về tuyển Pháp

Bình luận của cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Rajoy về đội tuyển Pháp đã gây làn sóng chỉ trích từ giới chính trị và thể thao của cả Pháp và Tây Ban Nha trước thềm trận bán kết World Cup giữa hai nước.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định nước Pháp không được định nghĩa bởi màu da và cho rằng những nhận định ngược lại xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc tư tưởng phân biệt chủng tộc. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Philippe Diallo cũng chỉ trích phát biểu của ông Rajoy là không thể chấp nhận được và xúc phạm các tuyển thủ Pháp.

Cựu Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy. (Ảnh: AP)

Về phía Tây Ban Nha, Thủ tướng Pedro Sánchez nhấn mạnh sự gắn bó với đất nước không được đo bằng họ tên, nơi sinh hay màu da, mà bằng những đóng góp cho xã hội. Ngoại trưởng nước này José Manuel Albares cũng kêu gọi lãnh đạo đảng Nhân dân đối lập cần lên tiếng bác bỏ phát biểu của cựu Thủ tướng.

Tranh cãi bùng nổ trong bối cảnh đội tuyển Pháp đối mặt với liên tiếp các vụ việc mang tính phân biệt chủng tộc. Trước đó, đội trưởng đội tuyển Pháp Kylian Mbappé đã lên án những bình luận mang tính công kích về nguồn gốc và ngoại hình của anh từ một nghị sĩ Paraguay sau chiến thắng của Pháp ở vòng 1/8.

Trận bán kết được người hâm mộ mong chờ giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ diễn ra tại thành phố Dallas, Mỹ vào 2h sáng 15/7 (theo giờ Việt Nam).