Sáng nay, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã xác nhận việc cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol được tuyên bố trắng án về tội khai man trong phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Han Duck-soo trong vụ thiết quân luật hồi tháng 12/2024.

Dù được tuyên trắng án về tội khai man, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn đang phải đối mặt với nhiều bản án và cáo buộc pháp lý nghiêm trọng sau biến cố thiết quân luật cuối năm 2024 - Ảnh: Yonhap News

Trước đó vào tháng 11/2025, ông Yoon Suk-yeol đã bị truy tố vì nghi ngờ khai man khi ra làm nhân chứng tại phiên tòa xét xử cựu Thủ tướng Han Duck-soo, liên quan đến vụ việc ban bố tình trạng thiết quân luật. Trong quá trình xét xử sơ thẩm, nhóm công tố viên đặc biệt từng đề nghị mức án 2 năm tù giam đối với ông Yoon về tội danh này. Tuy nhiên, vào 5/2026 và tháng 9/2026, cả Tòa sơ thẩm và Tòa phúc thẩm đều đã tuyên ông Yoon vô tội. Đến ngày hôm nay, Tòa án Tối cao Hàn Quốc đã chính thức giữ nguyên phán quyết trắng án đối với ông Yoon về cáo buộc này.

Dù được tuyên trắng án về tội khai man, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn đang phải đối mặt với nhiều bản án và cáo buộc pháp lý nghiêm trọng khác sau biến cố thiết quân luật cuối năm 2024. Đến nay, ông đã bị tuyên án tù chung thân vào tháng 2/2026 vì tội chủ mưu nổi loạn, lĩnh thêm 30 năm tù vào tháng 6/2026 do chỉ đạo máy bay không người lái xâm nhập Triều Tiên, và bị công tố viên đề nghị mức án tử hình liên quan vụ thiết quân luật.

Ông Yoon Suk-yeol bị bắt và truy tố vào tháng 1/2025, với cáo buộc chủ mưu và thông đồng để gây ra tình trạng bạo loạn nhằm phá vỡ trật tự Hiến pháp. Cho đến nay, quá trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc này vẫn đang diễn ra với nhiều tình huống phức tạp, gay cấn, và nhiều mức án khác nhau đã được tuyên phạt.