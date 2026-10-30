Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tiếp tục bị đề nghị án tử hình

Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 29/10 đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, người bị cáo buộc dẫn đầu âm mưu nổi loạn nhằm phá hoại trật tự hiến pháp thông qua việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, nhóm công tố viên đặc biệt khẳng định “không có lý do gì để do dự khi đề nghị án tử hình”. Theo đó, phía công tố tiếp tục đề nghị mức án cao nhất đối với ông Yoon, tương tự phiên sơ thẩm.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hầu tòa. Ảnh: Jiji Press

Nhóm công tố viên đặc biệt lập luận rằng: “Cuộc nổi loạn do ông Yoon Suk Yeol gây ra đã chà đạp lên những chuẩn mực đạo đức và thành quả trong lịch sử lập hiến của Hàn Quốc”. Phía công tố nhấn mạnh rằng một người nắm quyền chỉ huy quân đội, từng tuyên thệ tuân thủ Hiến pháp, lại điều động binh sĩ chĩa súng vào chính người dân nước mình.

Các công tố viên cũng cho rằng hành động phá hoại Hiến pháp không thể dung thứ, cố tình kéo lùi lịch sử Hàn Quốc về thời điểm 40 năm trước.

Dự kiến, phiên phúc thẩm sẽ hoàn tất phần tranh luận cuối cùng của bên bào chữa và lời khai cuối cùng của bị cáo vào ngày 5/11, sau đó, lịch tuyên án phúc thẩm sẽ chính thức được công bố.

Ông Yoon đã bị bắt và truy tố vào tháng 1/2025, với cáo buộc chủ mưu và thông đồng để gây ra tình trạng bạo loạn nhằm phá vỡ trật tự Hiến pháp. Trong phán quyết sơ thẩm hồi tháng 2 vừa qua, Tòa án Trung ương Seoul đã tuyên phạt bị cáo Yoon Suk Yeol mức án tù khổ sai chung thân với tội danh nêu trên.

Cho đến nay, quá trình xét xử cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol vẫn đang diễn ra với nhiều tình huống phức tạp, gay cấn, với nhiều mức án khác nhau đã được tuyên phạt. Tuy nhiên, cựu Tổng thống vẫn không chấp nhận mọi phán quyết và đang kháng án lên các tòa cấp trên, bao gồm cả Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc.