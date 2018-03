Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sẵn sàng tới Triều Tiên

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter sẵn sàng đại diện cho chính quyền của Tổng thống đương nhiệm Donald Trump tới Triều Tiên.

Phát biểu với hãng tin CBS News, cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter, nay đã 93 tuổi, cho biết, ông vẫn rất quan tâm tới tình hình Triều Tiên và sẵn sàng giúp nếu cần thiết.

Cựu Tổng thống Mỹ Jimmy Carter cùng cựu đệ nhất phu nhân Rosalynn Carter tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 1/2017. Ảnh: CNN

“Tôi hiểu Triều Tiên muốn điều gì và cần điều gì. Tôi đã có cuộc gặp với một đại diện của Nhà Trắng và được thông báo những diễn biến mới nhất trong vấn đề Triều Tiên”, ông Jimmy Carter nói với phóng viên CBS.

Trong buổi lên lớp hôm Chủ nhật tuần trước tại Viện Báo chí Atlanta, nhà cựu lãnh đạo Mỹ cũng đã nói với các sinh viên về cuộc gặp với đại diện Nhà Trắng. Ông cho biết, người đại diện này đến gặp ông vào thời điểm nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đề nghị Tổng thống Donal Trump có cuộc gặp thượng đỉnh.

Tháng 10 năm ngoái, cựu Tổng thống Jimmy Carter khi trả lời phỏng vấn Tờ Thời báo New York (The New York Times) cũng cho biết, ông đã bàn tới khả năng tới Triều Tiên cũng người bạn của mình là ông H.R.McMaster, người vừa bị Tổng thống Trump sa thải khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia.

Tổng thống Trump đã thay thế ông McMaster bằng ông John Bolton, người luôn cổ vũ ông Trump tiến hành các biện pháp quân sự để “giải quyết nhanh chóng” vấn đề hạt nhân Triều Tiên hay Iran. Động thái cho thấy, ông chủ Nhà Trắng đang lập một đội ngũ “cứng rắn nhất” cho cuộc gặp thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Dù không đồng tình với việc Tổng thống Trump thay thế cố vấn an ninh quốc gia, song ông Jimmy Carter vẫn mở lời hoan nghênh việc nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên./.

