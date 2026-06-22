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Đa số người Mỹ ủng hộ kết thúc xung đột với Iran

Thứ Hai, 22:21, 22/06/2026
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VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò mới nhất cho thấy đa số người Mỹ mong muốn cuộc xung đột với Iran sớm kết thúc, song vẫn còn nhiều nghi ngờ về hiệu quả và những mục tiêu mà Mỹ đạt được sau cuộc chiến.

Cuộc khảo sát do hãng tin CBS News phối hợp thực hiện từ ngày 17-19/6 với 2.519 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ cho thấy phần lớn người dân muốn chấm dứt cuộc xung đột với Iran, đặc biệt là những người chịu tác động mạnh từ giá xăng tăng cao trong thời gian qua. Nhiều người cũng kỳ vọng giá nhiên liệu sẽ giảm trong thời gian tới nếu tình hình tiếp tục hạ nhiệt.

Tuy nhiên, đa số người được hỏi cho rằng, cuộc chiến chưa mang lại những kết quả tương xứng với chi phí đã bỏ ra. Trong đó, phần lớn nghi ngờ chương trình hạt nhân của Iran chưa bị ngăn chặn vĩnh viễn và nhận định Tehran sẽ tiếp tục đe dọa các nước láng giềng trong khu vực. Bên cạnh đó, không nhiều người tin rằng Mỹ đã đạt được các mục tiêu chiến lược hoặc kinh tế quan trọng thông qua cuộc xung đột này.

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Israel – Mỹ không kích Iran, Tehran phóng tên lửa đáp trả, chiến sự lan rộng khắp khu vực (Ảnh: NBC News)

Dư luận Mỹ cũng không cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã hoàn thành đầy đủ các mục tiêu đề ra, mà chủ yếu đang ưu tiên kết thúc chiến sự. Vì vậy, chỉ có số ít người nhận định Mỹ là bên giành được lợi thế trong thỏa thuận mới với Iran.

Trong nội bộ Đảng Cộng hòa, khoảng 40% cử tri cho rằng, chiến sự nên tiếp tục cho đến khi Iran nhượng bộ nhiều hơn. Nhóm này cũng phản đối việc chấm dứt chiến tranh khi chính quyền hiện nay của Iran vẫn còn nắm quyền. Cử tri Cộng hòa nhìn chung vẫn chia rẽ về việc liệu Mỹ có thực sự ngăn chặn được chương trình hạt nhân của Iran hay không, cũng như về mức độ thành công của thỏa thuận hiện tại.

Kết quả khảo sát cho thấy, triển vọng giá xăng hạ nhiệt được cho là đã góp phần cải thiện tâm lý của một bộ phận cử tri Mỹ. Dù vậy, nhiều người vẫn chưa bị thuyết phục về hiệu quả của cuộc chiến với Iran và có xu hướng cho rằng những hệ lụy phát sinh từ cuộc xung đột còn lớn hơn các kết quả mà Washington đạt được.

Quang Trung/VOV-Washington
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