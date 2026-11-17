Theo kết quả điều tra của Viện Nghiên cứu Vật lý – Hóa học Nhật Bản (RIKEN), trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 13/11, các đối tượng đã lợi dụng trang web công khai tình trạng vận hành của siêu máy tính "Fugaku" để xâm nhập trái phép vào mạng nội bộ, dẫn đến việc một phần hệ thống bị thay đổi trái phép.

Siêu máy tính Fugaku bị tấn công. Ảnh: Jiji Press

Theo đó, có khả năng thông tin của 4.222 người dùng siêu máy tính "Fugaku", cùng với thông tin của 375 người dùng một siêu máy tính khác có tên là "Rikyu" đã bị rò rỉ. Ngoài ra, các thông tin xác thực dùng để kết nối "Fugaku" với các dịch vụ đám mây bên ngoài cũng có nguy cơ bị đánh cắp. Cơ quan này đã phát hiện dấu vết cho thấy có đối tượng đã sử dụng thông tin này để cố gắng thực hiện kết nối. Bên cạnh đó, các tệp dữ liệu nghiên cứu do người dùng lưu trữ cũng có khả năng đã bị rò rỉ.

Chính phủ Nhật Bản cũng xác định vụ việc lần này mang tính chất rất nghiêm trọng. Trong cuộc họp báo sau phiên họp Nội các, Bộ trưởng Kihara Minoru – Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản nhấn mạnh: “Chúng tôi cho rằng điều quan trọng là RIKEN cần thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp, trong đó ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an ninh, đồng thời giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động nghiên cứu”.

RIKEN cho biết, từ 4h30 sáng 14/11, đã chặn các truy cập từ bên ngoài và tạm dừng vận hành siêu máy tính "Fugaku". Viện cũng yêu cầu người dùng thực hiện các biện pháp ứng phó như vô hiệu hóa các thông tin xác thực có nguy cơ bị rò rỉ, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tiến hành điều tra chi tiết vụ việc.

Trong khi đó, giới chuyên môn cho rằng đây là một minh chứng điển hình nữa về nguy cơ an ninh mạng, cho thấy không có bất cứ khu vực nào là tuyệt đối an toàn khi tin tặc lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các mục tiêu bất chính.