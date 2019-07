Đặc phái viên LHQ lên án vụ sát hại nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ

Phái viên Jeanine Hennis-Plasschaert tuyên bố vụ tấn công tàn nhẫn là không thể biện minh ở bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng thời kêu gọi điều tra, bắt giữ thủ phạm để đưa ra trước công lý.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc lên án vụ sát hại nhà ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Trước đó cùng ngày, 1 nhân viên lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ và 1 dân thường đã bị giết hại, 1 người khác bị thương khi các tay súng bắn vào 1 nhà hàng ở thành phố Erbil, thủ phủ của vùng tự trị người Kurd, miền Bắc Iraq. Lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực, tăng cường các biện pháp an ninh tại các cửa ngõ của thành phố Errbil và mở chiến dịch truy lùng những kẻ tấn công. Cơ quan an ninh khu tự trị người Kurd đã ra thông báo lên án vụ tấn công và bắt đầu mở cuộc điều tra toàn diện./.