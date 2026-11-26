“Nếu có thể chọn ra một đại diện duy nhất thì đó sẽ là điều lý tưởng. Tuy nhiên, tôi nghĩ mô hình nhóm tám bên hiện nay cũng hoạt động hiệu quả”, đặc phái viên Mỹ Kushner chia sẻ trong một chương trình podcast.

Đặc phái viên Jared Kushner phát biểu tại hội nghị nhóm các quốc gia ủng hộ Ukraine – còn gọi là "Liên minh những quốc gia tự nguyện" ở Berlin, Đức ngày 19/11 (Ảnh: Reuters)

Khi được hỏi về việc ai có thể đảm nhận vai trò này, ông Kushner cho biết: “Đó không phải là quyết định của tôi”.

Tại hội nghị thượng đỉnh ở Dublin vào ngày 13/11, các nhà lãnh đạo EU đã thông qua việc giữ nguyên đội ngũ đàm phán từng tham gia các cuộc thảo luận kỹ thuật với Nga, Mỹ và Ukraine. Đội ngũ này trước đó đã tới Abu Dhabi với tư cách là nhóm hỗ trợ cho Kiev theo khuôn khổ "EU+E5" (bao gồm Ủy ban châu Âu, Hội đồng châu Âu cùng năm quốc gia trong liên minh tự nguyện: Đức, Pháp, Italy, Ba Lan và Vương quốc Anh – quốc gia không thuộc EU).

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, tuyên bố rằng các cuộc đàm phán với phía châu Âu sẽ trở nên cần thiết khi thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho Nga và Ukraine, cũng như định hình cấu trúc an ninh tương lai tại châu Âu. Theo Ngoại trưởng Nga Secấu trgey Lavrov, Moscow cần làm rõ vai trò mà châu Âu dự định đảm nhận trong các cuộc đàm phán này.