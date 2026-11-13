Đặc phái viên Mỹ tiết lộ kế hoạch vòng đàm phán tiếp theo với Nga và Ukraine

Thông tin được ông Witkoff đưa ra sau cuộc hội đàm giữa ông Witkoff, ông Jared Kushner và Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/11 tại Moscow.

“Tôi cho rằng chúng tôi đã đạt được tiến triển, đặc biệt là trong ngày hôm nay. Trước đó, nhiều người không nghĩ rằng các cuộc đàm phán ba bên có thể được nối lại. Nhưng chúng tôi đã khôi phục tiến trình này và ấn định một cuộc gặp mới”, ông Witkoff tuyên bố.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tham dự cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 12/11/2026. Ảnh: Sputnik/Reuters

Đặc phái viên Mỹ cũng cho biết đại diện các nước châu Âu sẽ tham gia vòng đàm phán tiếp theo về xung đột Ukraine. Theo ông, sự tham gia của các đối tác châu Âu có ý nghĩa quan trọng đối với tiến trình tìm kiếm giải pháp hòa bình.

“Họ là những đối tác của chúng tôi và điều quan trọng là họ phải được tham gia”, ông Witkoff nhấn mạnh.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Putin, ông Witkoff đã bày tỏ mong muốn các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tham gia vòng đàm phán tiếp theo.

Cùng quan điểm, ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhấn mạnh rằng các nước châu Âu mong muốn cuộc xung đột thực sự chấm dứt và một nền hòa bình lâu dài được thiết lập sau đó.

Đáp lại, Tổng thống Putin khẳng định Nga “chưa bao giờ phản đối đối thoại” với châu Âu.

“Các ông muốn một nền hòa bình bền vững và lâu dài. Tôi khẳng định rằng tôi cũng chia sẻ mong muốn đó. Thậm chí, tôi còn muốn hơn thế. Tôi muốn nền hòa bình này tồn tại mãi mãi”, nhà lãnh đạo Nga tuyên bố.

Sau cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow, ông Witkoff và ông Kushner đã tới Dublin (Ireland) để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đang có mặt tại đây để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị châu Âu.