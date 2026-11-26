Đầu tháng này, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff đã làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi. Đây là cuộc gặp đầu tiên theo hình thức này kể từ tháng 2. Các nhà đàm phán Mỹ cũng duy trì liên lạc với giới chức châu Âu, trong bối cảnh các nước này đang thảo luận cách thức để có được vị trí tại bàn đàm phán.

Ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, tham dự cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với ông Mathias Doepfner, Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Axel Springer ngày 25/11, ông Kushner cảnh báo xung đột có thể vượt khỏi tầm kiểm soát và dẫn đến một cuộc leo thang nghiêm trọng.

“Chúng ta đang sống trong một thời điểm vô cùng nguy hiểm. Cuộc chiến này phần nào vẫn được giới hạn trong phạm vi Ukraine, nhưng trên thực tế đã trở thành một cuộc chiến ủy nhiệm. Chỉ cần một tính toán sai lầm cũng có thể khiến tình hình leo thang nghiêm trọng”, ông Kushner nói.

Theo đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện sự kiềm chế và cam kết với phía Mỹ rằng Nga sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân.

Moscow nhiều lần tuyên bố không có ý định tấn công một quốc gia thành viên NATO, trừ khi bị tấn công trước. Trong khi đó, Điện Kremlin cảnh báo việc phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine đang làm gia tăng căng thẳng, đồng thời khiến các nước châu Âu trên thực tế trở thành bên tham gia cuộc xung đột.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từng bác bỏ những cáo buộc cho rằng Nga đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân, gọi đây là những tuyên bố mang tính “kích động thái quá”.

Trong hai tháng qua, nhóm của ông Jared Kushner đã phối hợp chặt chẽ với các đối tác châu Âu để thảo luận những điều kiện cần thiết nhằm đạt được sự thống nhất, cũng như xây dựng khuôn khổ và phương thức tiếp cận phù hợp cho tiến trình hòa bình tại Ukraine. Bên cạnh đó, nhiều ý tưởng cũng đã được trao đổi riêng với phía Nga.

Ông Kushner cho biết các nhà đàm phán hiện tập trung giải quyết những “nguyên nhân gốc rễ” của xung đột, đồng thời xây dựng các bảo đảm an ninh cho cả Nga và Ukraine.

“Nếu đặt mình vào vị trí của Nga, bạn sẽ không muốn Ukraine và châu Âu tập trung lực lượng sát biên giới. Còn nếu là Ukraine, bạn cũng không muốn chấm dứt xung đột theo cách khiến Nga có thể tập trung lực lượng ở biên giới, tiếp tục tấn công trong khi Ukraine không có đủ năng lực phòng thủ và những bảo đảm cần thiết để ngăn chặn điều đó”, ông Kushner nói.

Theo ông Kushner, hiện Mỹ đã xây dựng được một khái niệm và phương án tiếp cận đối với việc giải quyết xung đột Ukraine, qua đó có thể mở ra cơ hội đạt được kết quả tích cực. Ông Kushner cho biết thêm, ở thời điểm hiện tại, dường như cả hai bên đều sẵn sàng thử thúc đẩy tiến trình này.