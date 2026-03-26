Đại diện Lãnh tụ tối cao Iran đã xem xét đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột

Thứ Năm, 21:41, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Một quan chức cấp cao Iran chia sẻ với Reuters hôm 26/3 rằng, đề xuất hòa bình của Mỹ mang tính “một chiều và thiếu công bằng”. Tuy nhiên, người này cũng để ngỏ khả năng tìm kiếm lối thoát khả thi cho xung đột, với điều kiện Washington lựa chọn cách tiếp cận thực tế hơn.

Theo nguồn tin này, văn bản đề xuất đã được các quan chức cấp cao của Iran, cùng đại diện của Lãnh đạo Tối cao, xem xét kỹ lưỡng trong cuộc họp tối 25/3.

“Về bản chất, đề xuất yêu cầu Iran từ bỏ năng lực tự vệ để đổi lấy một lộ trình mơ hồ về việc dỡ bỏ trừng phạt", người này nhấn mạnh, đồng thời cho rằng nội dung này chưa đáp ứng được những điều kiện tối thiểu để có thể tiến tới thành công.

Ảnh minh hoạ: Reuters

Quan chức này cũng thẳng thắn thừa nhận rằng, hiện chưa có bất kỳ thỏa thuận nào cho việc khởi động đàm phán, và ở thời điểm hiện tại, chưa xuất hiện một kế hoạch đối thoại nào thực sự khả thi. Trong bối cảnh đó, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đang nỗ lực đóng vai trò trung gian, nhằm thu hẹp bất đồng và tìm kiếm tiếng nói chung giữa Tehran và Washington.

Diệp Thảo/VOV.VN
Theo Reuters
Tag: mỹ iran đề xuất hoà bình căng thẳng trung đông
Ông Trump gia tăng sức ép, Iran khẳng định chưa bắt đầu hòa đàm
Iran vạch "lằn ranh đỏ mới", thay đổi lập trường đàm phán với Mỹ
Ông Trump cảnh báo Iran nghiêm túc đàm phán trước khi quá muộn
