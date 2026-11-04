Đại giáo chủ Iran không tin Mỹ sẽ thay đổi chính sách sau bầu cử

Cảnh báo được Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei đưa ra trong thông điệp chính thức đăng trên trang web cá nhân. Ông Khamenei nhấn mạnh những người vẫn còn nuôi dù chỉ một chút hy vọng rằng hành vi của hệ thống bá quyền có thể thay đổi thông qua những biến chuyển phe cánh hoặc đảng phái, hay tin rằng việc nhượng bộ có thể khiến Mỹ từ bỏ thái độ thù địch đối với Iran, đều đã nhầm lẫn nghiêm trọng.

Đại giáo chủ Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Reuters)

Cũng trong thông điệp, Đại giáo chủ Iran một lần nữa cảnh báo cuộc chiến Trung Đông sẽ lan rộng và bùng cháy dữ dội hơn, nếu Mỹ nối lại tấn công Iran.

Trước tuyên bố của Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei, Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Baqer Qalibaf khẳng định cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11 cho thấy người dân và cử tri Mỹ phản đối chiến tranh và Tehran ủng hộ thông điệp này. Ông Qalibaf kêu gọi Chính quyền Tổng thống Donald Trump không nên chống lại ý nguyện của người dân, cảnh báo rằng việc tiếp tục theo đuổi chiến tranh, sẽ chỉ khiến Mỹ gặp thêm “ác mộng” từ Iran.