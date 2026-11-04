English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đàm phán Mỹ-Iran chưa có tiến triển; IEA cảnh báo an ninh năng lượng

Thứ Tư, 06:47, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran tối 3/11 khẳng định các cuộc đối thoại về một thỏa thuận tiềm năng Mỹ - Iran, vẫn chưa có thêm tiến triển. Cho đến thời điểm này, sau nhiều kinh nghiệm thực tế, Tehran chưa hết hoài nghi về sự nghiêm túc của Washington trong đàm phán.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định, các cuộc thảo luận với Mỹ thông qua trung gian, vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, khả năng đi đến thỏa thuận mới, chưa có thêm tiến triển.

Ông Baqaei cảnh báo các kinh nghiệm thực tế trước đây khiến cho Iran khó lòng lạc quan với sự nghiêm túc của Mỹ trong đàm phán. Vì vậy, dù đối thoại vẫn đang diễn ra, Tehran luôn đặt mình trong trạng thái cảnh giác cao nhất, sẵn sàng cho kịch bản xung đột vũ trang có thể bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cũng tuyên bố phản hồi của Mỹ đối với các điều kiện mà Iran đưa ra, là chưa thỏa đáng. Trong bài viết trên mạng xã hội X cuối giờ chiều 3/11, ông Rezaei một lần nữa khẳng định, eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở lại, sau khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện của Iran, bao gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ trừng phạt chống Tehran.

Dam phan my-iran chua co tien trien iea canh bao an ninh nang luong hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran, Iran. (Nguồn: France 24)

Phản ứng trước nguy cơ lưu thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 3/11 khẳng định cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu gây ra bởi cuộc chiến ở Trung Đông, đã làm lộ ra những điểm yếu chí mạng của khu vực. Theo đó, các quốc gia khu vực đang phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh về doanh thu xuất khẩu, chi phí nhập khẩu tăng cao và tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng trầm trọng. IAE cảnh báo sự gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu và khí đốt huyết mạch của thế giới đã tác động sâu sắc tới an ninh năng lượng của khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), tất nhiên là với quy mô và mức độ ảnh hưởng khác nhau.

Cùng với kêu gọi lập tức khơi thông trở lại hoạt động giao thương qua eo biển Hormuz, IAE đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tăng cường liên kết năng lượng khu vực và mở rộng tiếp cận với nguồn năng lượng đáng tin cậy.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nghịch lý khiến vùng Vịnh bất an khi xung đột Mỹ - Iran tái diễn
Nghịch lý khiến vùng Vịnh bất an khi xung đột Mỹ - Iran tái diễn

VOV.VN - Thông tin Mỹ không kích đảo Qeshm của Iran làm gia tăng lo ngại xung đột tái diễn. Với các nước vùng Vịnh, căn cứ quân sự Mỹ vốn được coi là lá chắn an ninh lại có nguy cơ khiến họ trở thành mục tiêu hứng đòn trả đũa của Tehran.

Nghịch lý khiến vùng Vịnh bất an khi xung đột Mỹ - Iran tái diễn

Nghịch lý khiến vùng Vịnh bất an khi xung đột Mỹ - Iran tái diễn

VOV.VN - Thông tin Mỹ không kích đảo Qeshm của Iran làm gia tăng lo ngại xung đột tái diễn. Với các nước vùng Vịnh, căn cứ quân sự Mỹ vốn được coi là lá chắn an ninh lại có nguy cơ khiến họ trở thành mục tiêu hứng đòn trả đũa của Tehran.

Iran tuyên bố đã phản ứng mạnh mẽ với động thái "khiêu khích" của Mỹ
Iran tuyên bố đã phản ứng mạnh mẽ với động thái "khiêu khích" của Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran hôm 3/11 khẳng định nước này đã phản ứng mạnh mẽ với các hành vi "khiêu khích" của Mỹ, cảnh báo rằng trách nhiệm ngăn chiến tranh giờ đây thuộc về Washington.

Iran tuyên bố đã phản ứng mạnh mẽ với động thái "khiêu khích" của Mỹ

Iran tuyên bố đã phản ứng mạnh mẽ với động thái "khiêu khích" của Mỹ

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran hôm 3/11 khẳng định nước này đã phản ứng mạnh mẽ với các hành vi "khiêu khích" của Mỹ, cảnh báo rằng trách nhiệm ngăn chiến tranh giờ đây thuộc về Washington.

Mỹ và Iran phát tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột
Mỹ và Iran phát tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột

VOV.VN - Iran đang thể hiện mong muốn đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột, theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng lúc đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định Tehran ưu tiên đối thoại, hé lộ cơ hội ngoại giao mới qua các nỗ lực trung gian quốc tế.

Mỹ và Iran phát tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột

Mỹ và Iran phát tín hiệu về khả năng đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột

VOV.VN - Iran đang thể hiện mong muốn đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột, theo tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng lúc đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng khẳng định Tehran ưu tiên đối thoại, hé lộ cơ hội ngoại giao mới qua các nỗ lực trung gian quốc tế.

Ông Trump xác nhận điện đàm với Thủ tướng Israel về vấn đề Iran
Ông Trump xác nhận điện đàm với Thủ tướng Israel về vấn đề Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/11 xác nhận đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về vấn đề Iran, giữa lúc xuất hiện thông tin hai quốc gia đồng minh bất đồng về thời điểm nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.

Ông Trump xác nhận điện đàm với Thủ tướng Israel về vấn đề Iran

Ông Trump xác nhận điện đàm với Thủ tướng Israel về vấn đề Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/11 xác nhận đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó hai nhà lãnh đạo thảo luận về vấn đề Iran, giữa lúc xuất hiện thông tin hai quốc gia đồng minh bất đồng về thời điểm nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Tehran.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ