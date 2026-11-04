Đàm phán Mỹ-Iran chưa có tiến triển; IEA cảnh báo an ninh năng lượng

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định, các cuộc thảo luận với Mỹ thông qua trung gian, vẫn đang được tiến hành. Tuy nhiên, khả năng đi đến thỏa thuận mới, chưa có thêm tiến triển.

Ông Baqaei cảnh báo các kinh nghiệm thực tế trước đây khiến cho Iran khó lòng lạc quan với sự nghiêm túc của Mỹ trong đàm phán. Vì vậy, dù đối thoại vẫn đang diễn ra, Tehran luôn đặt mình trong trạng thái cảnh giác cao nhất, sẵn sàng cho kịch bản xung đột vũ trang có thể bùng phát trở lại bất kỳ lúc nào.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei cũng tuyên bố phản hồi của Mỹ đối với các điều kiện mà Iran đưa ra, là chưa thỏa đáng. Trong bài viết trên mạng xã hội X cuối giờ chiều 3/11, ông Rezaei một lần nữa khẳng định, eo biển Hormuz sẽ chỉ được mở lại, sau khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện của Iran, bao gồm chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ trừng phạt chống Tehran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tehran, Iran. (Nguồn: France 24)

Phản ứng trước nguy cơ lưu thông qua eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 3/11 khẳng định cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu gây ra bởi cuộc chiến ở Trung Đông, đã làm lộ ra những điểm yếu chí mạng của khu vực. Theo đó, các quốc gia khu vực đang phải đối mặt với sự sụt giảm mạnh về doanh thu xuất khẩu, chi phí nhập khẩu tăng cao và tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng trầm trọng. IAE cảnh báo sự gián đoạn lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải dầu và khí đốt huyết mạch của thế giới đã tác động sâu sắc tới an ninh năng lượng của khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), tất nhiên là với quy mô và mức độ ảnh hưởng khác nhau.

Cùng với kêu gọi lập tức khơi thông trở lại hoạt động giao thương qua eo biển Hormuz, IAE đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, tăng cường liên kết năng lượng khu vực và mở rộng tiếp cận với nguồn năng lượng đáng tin cậy.

Iran khẳng định đàm phán với Mỹ vẫn tiếp tục, nhưng chưa đạt đột phá VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran ngày 2/11 cho biết các cuộc tiếp xúc với Mỹ nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài 8 tháng qua vẫn đang tiếp diễn. Tuy nhiên, nỗ lực này chưa giúp tạo ra đột phá.